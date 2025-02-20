Как Минздрав, «СберСеллер», «Еда.ру» и «Афиша» вовлекли миллионы в ЗОЖ и борьбу с ВИЧ

Министерство здравоохранения РФ активно реализует крупные социальные проекты — продвижение здорового образа жизни (ЗОЖ) и профилактику ВИЧ — с привлечением «СберСеллер», сейлз-хауса группы «Сбер». Новые форматы и креативные подходы позволили привлечь широкую аудиторию и добиться высокой вовлеченности. Подробностями с Sostav поделилась пресс-служба «СберСеллера».

ЗОЖ: тренды здорового завтрака

Цель проекта: продвижение темы здорового питания через повышение знания о пользе завтраков.

Решение: проект «Начните свой день правильно!» на поддомене «Еда.ру», который включал рецепты, рассказал о трендах здорового питания и подчеркнул важность первого приема пищи. Тематика оказалась востребованной, что подтверждается ростом CTR и увеличением посещаемости ресурса на 68%. Домены были выбраны клиентом еще на этапе утверждения проекта: завтраки органично вписались в направленность «Еды.ру», а тема ВИЧ легла на «Афишу», ориентированную на более молодую аудиторию.

Результаты:

охват рекламной кампании — 7 416 940 пользователей;

CTR — 2,75% по анонсирующим форматам;

статья на «Еде.ру» привлекла на 68% больше посещений, чем планировалось.

ВИЧ: как показать значимость проблемы

Цель проекта: повышение осведомленности населения о ВИЧ, включая пути передачи, актуальность тестирования и демистификацию темы.

Решение: «СберСеллер» разработал медийную рекламную кампанию на «Афише Daily» с использованием авторских иллюстраций и интерактивных форматов вместо стандартных картинок и сухих инструкций. Показатели охвата и количества переходов превысили планируемые KPI и составили более 130 тыс., показав значимость проактивного подхода к освещению общественно важных проблем.

Результаты:

охват кампании — 12 759 860 пользователей;

количество переходов на лендинг — 137 004 (на 136% выше запланированного);

более половины ответили на все 8 вопросов теста.

Кристина Лайус, директор по коммуникациям и развитию отношений с партнерами «СберСеллера»: Данные кейсы Минздрава и «СберСеллера» по продвижению профилактики здорового образа жизни показывают, как медийная реклама может решать социально значимые задачи, сочетая креативные форматы с точной настройкой аудитории. В первом проекте акцент сделали на популяризацию здорового питания через завтраки, что обеспечило высокий уровень вовлеченности благодаря актуальности темы и качественному контенту. Во втором — визуальные элементы и игровые механики помогли привлечь внимание к сложной и закрытой теме, превзойдя целевые показатели. Мы стремимся поддерживать подобные инициативы, помогать партнерам в их развитии и искренне надеемся, что таких проектов будет еще больше.

Алексей Кузнецов, помощник Министра здравоохранения Российской Федерации: Неправильное питание наряду с низкой физической активностью, курением, злоупотреблением алкоголем — важнейшие поведенческие факторы риска развития неинфекционных заболеваний, которые вполне поддаются коррекции, в том числе волевым решением самого человека. При этом именно эти заболевания — к ним относятся злокачественные новообразования, болезни сердца и сосудов, сахарный диабет, болезни органов дыхания — являются основными причинами смерти людей. В этой связи для нас крайне важно доносить информацию о возможностях коррекции этих поведенческих факторов риска, профилактике заболеваний и сохранения жизни до граждан. И спецпроекты на популярных лайфстайл-площадках являются хорошими инструментами, позволяющими достучаться до определенной части аудитории, что не всегда позволяют сделать другие каналы коммуникации.

Вывод

Эти примеры показывают, что при правильном подходе даже сложные и чувствительные темы могут быть восприняты аудиторией с интересом и доверием, а партнерство с медиа помогает привлекать внимание широкой общественности и достигать высокой вовлеченности. «СберСеллер» продемонстрировал, как эффективно сочетать социальные задачи с бизнес-подходами, создавая проекты с реальным влиянием на человека.