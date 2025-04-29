Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

JetStyle — digital agency

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
29.04.2025 в 11:00

Минздрав разрешит отпускать лекарства через «Почту России» уже в этом году

В список хотят включить жаропонижающие и обезболивающие препараты

Минздрав планирует в текущем году разрешить отпускать через «Почту России» лекарства. В их перечень попадут средства для экстренной помощи, в том числе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова цитирует «Интерфакс».

Самым сложным вопросом, по мнению главы Минздрава, является формирование перечня рецептурных препаратов. Причина — определенные риски, связанные с отпуском таких лекарств.

Мурашко отметил, что для реализации инициативы не нужно запускать пилотный проект. Необходимо, чтобы экспертное сообщество составило список лекарств, которые можно отпускать без рисков.

Минздрав хочет разрешить отпуск некоторых лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где нет аптек и медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что «Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке рекламы и газет в почтовые ящики. Кроме того, маркетплейсы смогут доставлять заказы в отделения почтового оператора.

Почта России Минздрав лекарства
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Законы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.