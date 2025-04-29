Минздрав разрешит отпускать лекарства через «Почту России» уже в этом году

Минздрав планирует в текущем году разрешить отпускать через «Почту России» лекарства. В их перечень попадут средства для экстренной помощи, в том числе жаропонижающие и обезболивающие препараты. Об этом рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко, его слова цитирует «Интерфакс».

Самым сложным вопросом, по мнению главы Минздрава, является формирование перечня рецептурных препаратов. Причина — определенные риски, связанные с отпуском таких лекарств.

Мурашко отметил, что для реализации инициативы не нужно запускать пилотный проект. Необходимо, чтобы экспертное сообщество составило список лекарств, которые можно отпускать без рисков.

Минздрав хочет разрешить отпуск некоторых лекарств через «Почту России» в населенных пунктах, где нет аптек и медицинских учреждений.

Ранее сообщалось, что «Почта России» станет уполномоченной организацией по доставке рекламы и газет в почтовые ящики. Кроме того, маркетплейсы смогут доставлять заказы в отделения почтового оператора.