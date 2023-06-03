Минюст включил в реестр иноагентов издание «Проект»

Министерство юстиции России внесло в перечень иностранных агентов еще трех человек и два юридических лица в реестр иноагентов. В список лиц-иноагентов попали журналисты Максим Кузахметов и Роман Супер, политолог Дмитрий Орешкин.

Также в реестр иноагентов вошли издания «Проект» и «Ярновости», по мнению ведомства, они распространяли «недостоверную информацию о деятельности государственной власти РФ и действиях ВС». Кроме того, в документе говорится, что «Проект» участвовал в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Добавим, в 2021 году Генпрокуратура России признала «Проект медиа» нежелательной организацией издание из-за того, что его «деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации». Сотрудники «Проекта» в том же году были внесены в реестр иноагентов.