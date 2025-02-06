Минцифры запустит приложение для борьбы с телефонным мошенничеством

В 2025 году Минцифры совместно с правоохранительными органами, Центробанком и коммерческими банками, а также операторами связи запустит пилотное приложение для борьбы с телефонными мошенниками. Через него пользователи смогут оперативно уведомлять ведомства о подозрительных звонках, сообщил заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов на Инфофоруме. Его слова передают «Ведомости».

По словам Шойтова, для противодействия телефонному мошенничеству предполагается создать платформу, которая объединит решения по кибербезопасности всех участников рынка. Для граждан запустят отдельное приложение, где появится база данных о распространенных схемах обмана и «красная кнопка» для экстренного взаимодействия с правоохранительными органами.

Пилотная версия системы начнет работать уже в этом году, а в 2026-м проект планируется масштабировать на всю страну. Для этого подготовят соответствующую законодательную и промышленную базу. Помимо борьбы с телефонными аферистами и банковскими мошенниками, платформа поможет разоблачать дипфейки.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что проект требует существенной доработки законодательства, чтобы участники могли свободно обмениваться данными о мошенниках. В Минцифры подчеркивают, что создание единой антифрод-платформы — важный шаг в повышении цифровой безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что Минцифры планирует собирать и хранить векторы голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Такие поправки в законодательство подготовило правительство.