Телефонных мошенников хотят ловить с помощью базы биометрических данных

Минцифры планирует собирать и хранить векторы голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Поправки в законодательство подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».

Информацию о правонарушениях на платформу будут передавать органы власти, Центробанк, операторы связи, провайдеры хостинга, соцсети, маркетплейсы и физлица. Получать согласие на сбор биометрических данных мошенников не нужно будет.

Сведениями, размещенными на платформе, смогут воспользоваться правоохранительные органы, ЦБ, органы власти и другие организации.

При подключении дополнительных сервисов абонентами системы на базе искусственного интеллекта операторов связи будут анализировать вызовы по основным словам, используемым мошенниками. Также ИИ-системы будут сверять голос звонящего с векторами из базы. При выявлении ключевых слов или обнаружении совпадения по голосу системы предупредят абонентов, что они разговаривают с мошенниками.

В Минцифры сообщили, что это не финальная версия поправок. Сейчас обсуждается ведение базы всех номеров мошенников, а также создание базы векторов их голосов.

Ранее сообщалось, что операторов связи обяжут маркировать звонки с городских номеров. Абонент будет видеть на экране надпись «банк», «полезные услуги» и тому подобное.