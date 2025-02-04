Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Redach — про контент и дизайн
Mates China | Продвижение в Китае
Altcraft Platform

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
04.02.2025 в 11:00

Телефонных мошенников хотят ловить с помощью базы биометрических данных

Власти соберут векторы голосов подозреваемых в противоправной деятельности

Минцифры планирует собирать и хранить векторы голосов мошенников на единой антифрод-платформе. Поправки в законодательство подготовило правительство, пишет «Коммерсантъ».

Информацию о правонарушениях на платформу будут передавать органы власти, Центробанк, операторы связи, провайдеры хостинга, соцсети, маркетплейсы и физлица. Получать согласие на сбор биометрических данных мошенников не нужно будет.

Сведениями, размещенными на платформе, смогут воспользоваться правоохранительные органы, ЦБ, органы власти и другие организации.

При подключении дополнительных сервисов абонентами системы на базе искусственного интеллекта операторов связи будут анализировать вызовы по основным словам, используемым мошенниками. Также ИИ-системы будут сверять голос звонящего с векторами из базы. При выявлении ключевых слов или обнаружении совпадения по голосу системы предупредят абонентов, что они разговаривают с мошенниками.

В Минцифры сообщили, что это не финальная версия поправок. Сейчас обсуждается ведение базы всех номеров мошенников, а также создание базы векторов их голосов.

Ранее сообщалось, что операторов связи обяжут маркировать звонки с городских номеров. Абонент будет видеть на экране надпись «банк», «полезные услуги» и тому подобное.

биометрические данные минцифры телефонные мошенники
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.