Минцифры создаёт рекрутинговую платформу на базе ИИ

Правительство осенью проведет эксперимент по отбору сотрудников на госслужбу с помощью искусственного интеллекта (ИИ). Для этого будет использоваться платформа «Государственные кадры», созданная на базе «Гостеха», сообщают «Ведомости».

На первом этапе к эксперименту подключатся Минтруд, Минфин, Минцифры, Минэк и подведомственные им организации. Платформа позволит автоматизировать процессы отбора, профессионального развития, мотивации, оценки чиновников, формирования профессиональной культуры и противодействия коррупции.

Представитель Минцифры пояснил, что «Госкадры» станут подсистемой уже существующей Единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы (ЕИСУКС). Через неё все желающие могут откликаться на вакансии, размещать резюме, проходить обучающие курсы. Платформа позволит отследить потребности в кадровом обеспечении, найти и отобрать кандидатов, а также оценить эффективность и результативность служебной деятельности.

Руководитель департамента цифровых решений агентства «Полилог» Людмила Богатырева отмечает, что ЕИСУКС не автоматизирует сами процессы HR, такие как рекрутинг и ведение воронки кандидатов, взаимодействие с ними до момента трудоустройства и построение индивидуальных планов развития, внутренних коммуникаций. «Госкадры» как раз позволят решить эту проблему.

Напомним, госслужащих обязали перейти на автоматизированное рабочее место госслужащего от VK. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко упоминал необходимость внедрить сервис на уровне регионов. Как пояснял чиновник, «этого требует геополитическая обстановка».