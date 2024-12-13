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13.12.2024 в 15:25

Минцифры хочет привлечь в IT-отрасль около 700 тысяч разработчиков

Ведомство вдвое увеличило число бюджетных мест на IT-специальности в вузах

До 2030 года Минцифры планирует привлечь в IT-отрасль порядка 700 тыс. разработчиков. За последние четыре года количество айтишников в стране выросло на 50% и превысило 850 тыс. человек. Об этом сообщил глава Минцифры Максут Шадаев, его слова приводит РИА Новости.

За восемь месяцев в IT-отрасли начали работать 100 тыс. человек. Средняя зарплата в этой сфере составляет 185 тыс. руб.

По словам Шадаева, IT-отрасль является наиболее быстроразвивающейся в России. За первые шесть месяцев 2024 года объём оказанных IT-услуг вырос на 63% год к году, пишут «Ведомости».

Минцифры в два раза увеличило число бюджетных мест на IT-специальности в вузах страны. На сегодняшний день в 500 университетах по таким специальностям учатся свыше 600 тыс. студентов.

Большая часть абитуриентов, выбирающих IT-направление, идёт на специальности, которые связаны с разработкой софта. 9% поступающих предпочитают фундаментальные дисциплины, связанные с прикладной математикой, физикой, механикой и радиоэлектроникой. Именно таких специалистов сейчас не хватает.

Ранее сообщалось, что дефицит кадров вынуждает работодателей соглашаться на гибкий график для сотрудников. Доля работников, имеющих возможность подстраивать график под личные дела, составила 57,4%.

IT минцифры Максут Шадаев
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