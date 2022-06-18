Минцифры разработает механизм легального использования софта ушедших из России вендоров

Глава Минцифры Максут Шадаев в кулуарах ПМЭФ-2022 рассказал, что в ближайшее время ведомство представит предложения по легализации использования софта ушедших из России зарубежных вендоров. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Минцифры сейчас готовит предложения, как нам отрегулировать вопрос использования тех программных продуктов, чьи поставщики, вендоры ушли из России. Я думаю, мы в ближайшее время дадим свою модель», — поделился с журналистами министр.

По его словам, эта схема не предполагает «оголтелой легализации пиратства». «Там будет такая более стройная модель», — уточнил глава ведомства.

Ранее Шадаев заявил, что министерство выступает против легализации «пиратского» программного обеспечения (ПО) в России.

Сегодня на бизнес-завтраке «IT-лидерство — альянс России и развивающегося мира» в рамках ПМЭФ-2022 Шадаев отметил, что считает необходимым наращивание экспорта российского ПО в дружественные страны. Он попросил участников отрасли за лето сформировать план поддержки такого экспорта.

Глава Минцифры подчеркнул, что приоритетными направлениями экспорта софта для России являются Юго-Восточная Азия, Ближний Восток, Латинская Америка, Африка.

Кроме того, на площадке ПМЭФ Шадаев рассказал, что крупным игрокам российских цифровых рынков ограничат расходы на разработку софта до 30−40%. По его словам, эта мера позволит восстановить перекос на IT-рынке труда и «перелить» часть средств в коммерческий сектор.

«Несколько лет подряд мы слышим, что крупные игроки, госкорпорации, банки с госучастием десятками тысяч берут разработчиков. У них такие ресурсы, такие бренды и такие плюсы, что это создает перекос на рынке», — пояснил министр.