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08.04.2022 в 07:20

Минцифры предложило перечень российских площадок для замены зарубежных сервисов

Он включает соцсети, мессенджеры и различные сервисы

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Минцифры РФ предложило перечень ресурсов и сервисов, которыми можно заменить зарубежные аналоги. В него попали российские браузеры, сервисы почты, бронирования жилья и авиабилетов, вызова такси, а также соцсети и мессенджеры, сообщает РБК.

В список входит 15 категорий. Это площадки, которые заменят решившие уйти с российского рынка аналоги, а также заблокированные и запрещённые в России сервисы. В ведомстве подчеркнули, что многие из этого перечня были в приоритете у россиян ещё до ограничений. Так, в список попали:

  • Мессенджеры и соцсети: «Вконтакте» (VK), «Одноклассники», Yappy, Telegram, «ТамТам», ЯRUS, TenChat, «Мой Мир», ICQ, Frisbee.
  • Программы для видеоконференций: EYEVOX, «Сферум», «Видеозвонки Mail.ru», «Видеовонки VK Яндекс.Телемост», «Вебинар.ру», TrueConf, Jazz, IVA AVES, IVA AVES S, IVA LARGO, «Вега-Ирида», Vinteo.
  • Антивирусы: Kaspersky, Dr. Web.
  • Редакторы: «Мой офис», «P7-Офис», «Яндекс 360».
  • Почтовые сервисы: «Почта Mail.ru», «Мой Офис Почта», «Яндекс.Почта», Tegu.
  • Переводчики: «Яндекс.Переводчик», PROMT.
  • Браузеры: «Яндекс.Браузер», Atom.
  • Сервисы для аналитики: «Яндекс.Метрика», Roistat, CoMagic, «Спутник / Аналитика».
  • Образовательные ресурсы: Skillfactory, Оpenedu, GeekBrains, Stepik, Udemy, «СберУниверситет», «Нетология», SF Education, Wayup, CoreApp, «Инжинириум», «Кодемика», «Сетевая Академия», «Учебный центр ИнфоТеКС», «Школа анализа данных» («Яндекс.Практикум»), «Академия информационных систем» (АИС), «Мобильное электронное образование» (МЭО), «1С-Образование», «Учебный центр СКБ Контур».
  • Карты: «Яндекс.Карты», 2ГИС, «Карты Mail.ru», «ГИП Горизонт».
  • Сервисы по поиску работы и сотрудников: «Профи», Head Hunter, «Работа в России», «Работа.ру», YouDo.
  • Маркетплейсы: Wildberries, Ozon, «Яндекс.Маркет», «СберМегаМаркет», «СберМаркет».
  • Сервисы бронирования жилья: ЦИАН, «Островок», Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», TVIL.ru, «Командировка.ру», «Ozon Travel».
  • Сервисы для вызова такси: «Яндекс.Такси», «Автолига», «Везет», «Максим».
  • Сервисы по заказу авиабилетов: Aviasales, OneTwoTrip, Tutu.ru, «Яндекс.Путешествия», Ozon Travel.

Ранее сообщалось, что уже через полтора месяца может появиться российский аналог App Store и Google Play. Разработка ведётся по указанию премьера Михаила Мишустина.

минцифры российские аналоги
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