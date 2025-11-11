Sostav.ru

11.11.2025 в 12:25

Минцифры предлагает обязать онлайн-кинотеатры передавать в Mediascope больше данных

Ведомство хочет расширить сбор информации о просмотрах фильмов и сериалов для точного анализа аудитории

Минцифры разработало проект постановления, согласно которому онлайн-кинотеатры будут обязаны передавать единому измерителю Mediascope бессрочные идентификаторы пользователей, сформированные на основе номеров телефонов, а также полную информацию о просмотрах конкретных фильмов и сериалов, сообщает РБК.

Ранее в перечень данных, подлежащих передаче Mediascope, входили специальные идентификаторы пользователей, которые действовали только 48 часов. В ведомстве отмечают, что краткосрочные коды затрудняют точный учет аудитории видеопроектов. Детали формирования идентификаторов и их сопоставления с номерами телефонов определит федеральный орган, который пока не назван.

Mediascope уже фиксирует каждый факт доступа к контенту, включая точное время начала и окончания просмотра. В случае принятия постановления сервисы будут передавать также данные о паузах и возобновлении воспроизведения.

В Минцифры подчеркнули, что все данные будут обезличенными, а способ их передачи компания выбирает самостоятельно: либо через встроенные измерители на сайте, либо вручную, как делает, например, «Яндекс».

При этом эксперты IT-отрасли указывают, что даже обезличенные сведения о просмотрах, геолокации и номерах телефонов имеют коммерческую ценность. Некоторые компании уже выражали протест против безвозмездной передачи таких данных.

Представитель видеосервиса «Кинопоиск» пояснил изданию, что для онлайн-кинотеатра принципиально важно, чтобы регулирование не нарушало безопасность данных пользователей. В компании считают, что данные о просмотрах, уже передающиеся сервисами измерителю, достаточны для определения аудитории фильмов и сериалов. А детализация этих сведений до номеров телефонов может «граничить с вмешательством в частную жизнь».

