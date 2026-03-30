Минцифры планирует эксперимент по предоставлению соцльгот при оплате картой «Мир»

Минцифры предложило провести эксперимент по предоставлению россиянам социальных льгот при использовании банковской карты «Мир». Соответствующий проект постановления правительства опубликован на портале проектов нормативных правовых актов для общественного обсуждения, которое продлится до 14 апреля.

При использовании карты «Мир» граждане смогут получать льготные условия по оплате в аптеках, магазинах и транспорте, а также скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры. В министерстве подчеркнули, что участие в эксперименте добровольное для регионов, организаций и граждан. Ожидается, что оплачивать покупки и услуги можно будет «любым удобным способом».

Согласно документу, тестовый период пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года как минимум в трех регионах. В случае успешного завершения эксперимента Минцифры рассматривает возможность масштабирования сервиса на всю страну.

Планируется, что льготы будут доступны многодетным семьям, пенсионерам, инвалидам и студентам. Карту любого банка платежной системы «Мир» необходимо будет привязать в личном кабинете на «Госуслугах». Все льготные статусы будут активироваться автоматически, а информация о категории льгот останется конфиденциальной.