Минцифры отобрало российское ПО для предустановки на гаджеты

Минцифры сформировало рейтинг популярности программ на основе данных, представленных IT-компаниями. Эти программы будут рекомендованы для предустановки на смартфоны и телевизоры со Smart TV перед продажей в России.

Всего министерство получило около 100 заявлений от производителей ПО. После утверждения Правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах. При этом пользователи всегда смогут установить программы по собственному выбору.

В категории браузеров, поисковых, навигационных систем и облачных сервисов для хранения данных лидируют продукты «Яндекса», в категориях «Электронная почта» и «Новостной агрегатор» — Mail.ru Group. Среди антивирусных систем — Kaspersky, офисного программного обеспечения (ПО) — «Мой офис», соцсетей — «ВКонтакте» и «Одноклассники». В реестр предложены «Госуслуги» и платежная система «Мир», а также приложение газеты «Ведомости».

По словам источника «Коммерсанта», в список пока не вошли сервисы для доступа к социально значимым сайтам по программе «Доступный интернет», перечень которых утвержден Минцифры. Они будут отбираться по отдельному порядку.

Предустанавливать ПО на ввозимые гаджеты необходимо с 1 января 2021 года. Стратегия направлена на импортозамещение и развитие собственных цифровых продуктов. В начале декабря Роскомнадзор составил реестр аудиовизуальных сервисов, которые смогут претендовать на обязательную предустановку. В список вошло 21 приложение, среди которых ivi, Megogo, More.tv, Okko, Premier, «Кинопоиск», «Матч ТВ», «Мегафон ТВ», «МТС ТВ», «НТВ ПЛЮС», «Первый канал».