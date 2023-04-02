На «Госуслугах» исчезла возможность удаления профиля

Пользователи «Госуслуг» больше не смогут удаленно воспользоваться функцией удаления своего профиля. При попытке сделать это в мобильной версии портала высвечивается сообщение: «Функция удаления недоступна», а в веб-версии опция «Удалить запись» и вовсе отсутствует.

Кнопка, позволяющая удалить учетную запись, была скрыта по требованию Минцифры России. Как пояснили в министерстве, сделано это было из соображений безопасности, «в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками».

В Минцифры добавили, что возможность удаления аккаунта все же остается, но сделать это можно лишь при личном посещении Многофункционального центра.