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02.04.2023 в 11:16

На «Госуслугах» исчезла возможность удаления профиля

Закрыть личный кабинет на портале теперь можно при личном посещении Многофункционального центра

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Пользователи «Госуслуг» больше не смогут удаленно воспользоваться функцией удаления своего профиля. При попытке сделать это в мобильной версии портала высвечивается сообщение: «Функция удаления недоступна», а в веб-версии опция «Удалить запись» и вовсе отсутствует.

Кнопка, позволяющая удалить учетную запись, была скрыта по требованию Минцифры России. Как пояснили в министерстве, сделано это было из соображений безопасности, «в связи с участившимися случаями взлома личных кабинетов на Госуслугах, в том числе с использованием методов социальной инженерии, и последующим удалением учётной записи злоумышленниками».

В Минцифры добавили, что возможность удаления аккаунта все же остается, но сделать это можно лишь при личном посещении Многофункционального центра.

госуслуги минцифры
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