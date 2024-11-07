Минцифры создаст консорциум для разработки отечественного аналога Android

Минцифры ведет переговоры с представителями IT-отрасли о создании консорциума для разработки отечественного аналога мобильной операционной системы Android на основе AOSP. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит «Интерфакс».

Министр не раскрыл деталей обсуждения и не уточнил, какие компании могут войти в состав консорциума.

Шадаев пояснил, что российский аналог Android станет одной из двух операционных систем, которые будут устанавливать на планшетах для учителей и врачей.

«Что касается операционной системы, пока у нас подход такой нелинейный, пока он гибридный. Мы предполагаем, что на этих планшетах будут работать две операционные системы: «Аврора» — для выполнения производственных задач (…) и вторая (…) свой аналог Android, (…) который будет уже, условно, системой для жизни, который не потребует адаптации большого количества мобильных приложений», — отметил глава Минцифры.

Шадаев подчеркнул, что такая стратегия обеспечит высокую степень безопасности при работе с персональными данными и надежное функционирование в производственных приложениях, одновременно предоставляя доступ к стандартным Android-программам, необходимым в повседневной жизни.

«Пока обсуждаем. Я думаю, к весне следующего года мы с этим определимся», — предположил министр.

В прошлом году Шадаев говорил, что Минцифры с 2025 года планирует начать массовое снабжение учителей и врачей планшетами отечественного производства в рамках национального проекта «Экономика данных».