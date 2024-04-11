Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Smartbot
iConText Group
EMAILMATRIX

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
11.04.2024 в 10:30

В Госдуме предложили создать списки значимых иностранных компаний

Автор инициативы рекомендует принудительно локализовать продукцию таких организаций на случай их внезапного ухода из России

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышёв предложил Минпромторгу сформировать списки значимых для российской экономики иностранных компаний, особое положение которых на отечественном рынке может создать угрозу при их внезапном уходе из страны. Об этом сообщают «Известия».

«Уже сейчас необходимо принять меры по принудительной локализации их продукции и в случае отказа провести национализацию этих предприятий», — заявил парламентарий.

По мнению Чернышёва, риски, в частности, исходят от компаний из Германии, где, как считает депутат, пытаются формировать общественное мнение для организации технологической блокады России за счёт ужесточения вторичных санкций против своего же бизнеса, который продолжает работать в РФ.

Чернышёв напомнил, что в России по-прежнему продолжают деятельность сотни немецких компаний. Среди них есть и крупные — Henkel, Bayer, Metro, Beiersdorf, Merck. Некоторые даже включены в список системообразующих организаций. Это значит, что от их продукции зависят целые отрасли.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что убытки покинувших российский рынок иностранных компании с февраля 2022 года превысили $107 млрд.

Госдума Минпромторг депутат Борис Чернышёв
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.