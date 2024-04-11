В Госдуме предложили создать списки значимых иностранных компаний

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышёв предложил Минпромторгу сформировать списки значимых для российской экономики иностранных компаний, особое положение которых на отечественном рынке может создать угрозу при их внезапном уходе из страны. Об этом сообщают «Известия».

«Уже сейчас необходимо принять меры по принудительной локализации их продукции и в случае отказа провести национализацию этих предприятий», — заявил парламентарий.

По мнению Чернышёва, риски, в частности, исходят от компаний из Германии, где, как считает депутат, пытаются формировать общественное мнение для организации технологической блокады России за счёт ужесточения вторичных санкций против своего же бизнеса, который продолжает работать в РФ.

Чернышёв напомнил, что в России по-прежнему продолжают деятельность сотни немецких компаний. Среди них есть и крупные — Henkel, Bayer, Metro, Beiersdorf, Merck. Некоторые даже включены в список системообразующих организаций. Это значит, что от их продукции зависят целые отрасли.

Ранее агентство Reuters подсчитало, что убытки покинувших российский рынок иностранных компании с февраля 2022 года превысили $107 млрд.