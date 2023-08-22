Минпромторг предложил до конца 2024-го снять ограничения на сделки в ритейле с иностранцами

Минпромторг предложил продлить на 2024 год снятие ограничений на покупку ритейлерами с долей рынка более 25% дополнительных торговых площадей у покидающих российский рынок иностранных владельцев. Законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Действующий закон «Об основах госрегулирования в торговой деятельности» не разрешает торговым сетям покупать дополнительные торговые площади, если в результате сделки доля покупателя на рынке окажется более 25%.

Однако в июне 2022-го был принят новый порядок покупки и аренды торговых объектов и площадей, позволяющий ритейлерам приобретать новые площади без учёта доли рынка в случае, если владельцем таких объектов выступает зарубежная компания, уходящая из России. Норма действует до 31 декабря 2023 года.

«Всё ещё сохраняется риск приостановления осуществления деятельности на территории РФ торговых сетей, которые подконтрольны иностранным юридическим лицам, в результате чего российским потребителям может быть ограничен или прекращён доступ к приобретению товаров, в том числе к социально значимым продовольственным и непродовольственным товарам первой необходимости», — считают в Минпромторге.

В этой связи, по мнению министерства, в законодательстве РФ необходимо наличие «механизма своевременного реагирования, поддержки и сохранения активов уходящих компаний, включая персонал, логистическую инфраструктуру, сеть поставщиков.