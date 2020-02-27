Минприроды планирует лишить производителей возможности самим утилизировать упаковку

Министерство природы РФ предложило доработать концепцию реформы расширенной ответственности для производителей и запретить им самостоятельно перерабатывать упаковку, пишут «Ведомости».

Сейчас производители обязаны утилизировать лишь часть упаковки и товаров — это около 15%. В их число входят газеты, зеркала, одежда и прочее. Или же они должны платить экологический сбор. Эти меры должны создавать условия для поступления ресурсов во вторичный оборот, но они не работают так эффективно, как этого хотелось бы ведомству.

Как пишет в обращении к правительству глава Минприроды Дмитрий Кобылкин, компании или не предоставляют никаких отчетов, либо сдают фейковые данные. Из 160 тыс. компаний в 2019 году отчитались об утилизации только чуть больше 15 тыс. Не удается эффективно собирать и экологический сбор. В бюджете на 2020 год прогноз поступлений был снижен вдвое (до 2,8 млрд рублей), а в 2021 году — с 8 млрд до 3,8 млрд рублей.

Минприроды предложило резко повысить нормативы, чтобы компаниям надо было утилизировать 100% товаров и упаковки. Также оно предлагает отобрать у них право делать это самостоятельно, что повысит экологический сбор до 136 млрд рублей в год. Эти деньги можно будет потратить на поддержку компаний, которые занимаются утилизацией, в том числе, для получения тепла и электроэнергии.

Производители просят оставить право на утилизацию и переработку за ними. Они предупреждают, что резкий рост нормативов приведет к не менее резкому росту цен.

В начале февраля стало известно, что производителей и импортеров хотят обязать перейти полную утилизацию для всех видов упаковки масел и элементов питания. Такое предложение содержится в проекте Минприроды.

Проект предлагает поэтапное увеличение норматива утилизации до 100% и по другим видам товаров. У компаний останется возможность утилизировать отходы на собственных мощностях или платить экологический сбор. Его администрирование предлагается возложить на ФНС, а распоряжаться собранными средствами будет госкомпания «Российский экологический оператор» (РЭО).