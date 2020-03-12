Минкульт требует 1,3 млрд рублей с «Ленфильма»

Министерство культуры России подало иск на сумму более 1,3 млрд рублей к киностудии «Ленфильм», сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку Арбитражного суда Москвы.

Суть спора не раскрывается. «Ленфильм» отказался от комментариев до конца аудиторских проверок и инвентаризации.

О финансовых проблемах «Ленфильма» стало известно уже в начале года. В 2013 году киностудия заключила кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что ведется работа по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

В январе этого года киностудия получила письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента) и Владимира Мединского (на тот момент министр культуры) с планом по выходу из кризиса. Кроме того, совет директоров «Ленфильма» освободил от должности ее гендиректора Эдуарда Пичугина. Предполагается, что к 30 марта выберут нового гендиректора. По словам Мединского, первоочередной задачей нового руководства студии станет реализация мероприятий по погашению задолженности «Ленфильма» перед кредиторами и перед налоговой инспекцией.