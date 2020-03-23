Минкомсвязь собрала интернет-ресурсы для тех, кто остался в изоляции

Минкомсвязь запустила порталы для тех, кто оказался в самоизоляции или на карантине из-за пандемии коронавируса.

На сайтах все.онлайн и vseonline.online можно найти списки с сервисами для получения медицинских услуг, отдыха и самообучения, доступ к ним организован на бесплатной или льготной основе. На момент запуска на порталах было доступно около 60 различных сервисов. Они объединены в группы по разным типам потребностей и жизненным ситуациям: «Бережем себя», «Отдыхаем», «Учимся».

В первой рубрике есть советы, как сохранить здоровье, правильно заказывать еду и перемещаться по городу в случае необходимости. Во второй есть фильмы, книги, музыка и игры. В третьем разделе собраны обучающие программы. В числе доступных сайтов: сервисы телемедицины Smartmed и Docdoc, видеосервисы Ivi и Okko, услуги такси и каршеринга от «Яндекса» и Mail.ru Group, «Яндекс.Лавка» и DeliveryClub.

Ранее премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин поручил Минкомсвязи РФ до 27 марта создать систему отслеживания граждан, которые контактировали с зараженными коронавирусом, сообщается на сайте кабинета министров. Она будет базироваться на данных геолокации гаджетов, которые собирают сотовые операторы.