Коkос Group вложит 100 млн рублей в издателя мобильных игр Playcore

Агентство перформанс-маркетинга Mobisharks, входящее в состав Kоkос Group, планирует инвестировать 100 млн руб. в паблишера мобильных игр Playcore. В конце октября агентство выкупило 75% акций Playcore. Об этом Sostav сообщили в группе.

В Kоkос Group считают, что сделка позволит повысить эффективность паблишингового бизнеса, и это принесёт дополнительный доход обеим сторонам. В группе ожидают, что к концу следующего года дополнительно заработают 300 млн руб.

Кроме того, инвестиция позволит паблишеру продолжить разработку новых игр и их адаптацию на разные платформы.

Александр Шокуров, управляющий партнёр Коkос Group: Сделка — уверенный шаг в сторону развития наших продуктов и расширения конкурентных преимуществ перед существующими и потенциальными клиентами. Вместе с Playcore мы планируем активно развиваться в индустрии мобильных игр.

Игорь Зуев, CEO Mobisharks: Цифры по конверсии и возможности монетизации уже размещённой в Google Play игры от Playcore нам понравились. Однако паблишеру не хватало инвестиций закончить разработку для iOS. Поэтому ещё в начале лета коллеги начали поиски стороннего инвестора. Так мы и познакомились. Вместе мы прошли несколько итераций по условиям договора, после чего сделка наконец состоялась.

По данным аналитиков игрового подразделения холдинга VK My.Games, рынок мобильных игр в России вырос на 14%, до 76,5 млрд руб., за 2021 год. По количеству загрузок самыми популярными жанрами стали гиперказуальные игры и песочницы, а по выручке — RPG (role-playing game — ролевая игра) и стратегии.