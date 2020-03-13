Минфин предлагает поэтапно разрешить онлайн-торговлю алкоголем

Министерство финансов внесло в правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем, пишут «Ведомости». В нем предлагается поэтапное разрешение интернет-торговли спиртным.

Согласно документу, до 1 января 2021 года можно будет продавать российские вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе после 1 января 2021 года планируется включить в систему онлайн-торговли производителей и оптовых поставщиков алкоголя.

Производители пива будут допущены к онлайн-торговле только при наличии регистрации в государственном реестре и у кого на производстве установлены счетчики измерения и учета готовой продукции. Такая техника есть только у крупных производителей, а значит, крафтовому пиву пока путь в онлайн закрыт.

Некоторые представители бизнеса уже высказались за то, чтобы изменить эту ситуацию, поскольку от рынка остаются отсеченными около 1,2 тыс. небольших пивоварен, за которыми около 3% рынка. Но именно таким фирмам тяжелее всего пробиваться на полки магазинов, тогда как продажи крепкого алкоголя разрешают без особых трудностей.

Закон изначально не должен был распространяться на производителей пива, не включенных в реестр и без счетчиков, говорит представитель Минфина. Иначе будет невозможно отследить «случаи злоупотреблений и нарушений». А поэтапный допуск продавцов алкоголя в сеть нужен, чтобы создать и протестировать информационную инфраструктуру, а также проанализировать практику интернет-торговли алкоголем.

Недавно Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила правительству провести эксперимент, который поможет отработать механизм онлайн-продаж алкоголя. В частности, для продажи предложили использовать Единую биометрическую систему и сайт госуслуг, чтобы подтвердить возраст покупателей. Предполагается, что алкоголь покупателям будут доставлять курьерские службы и «Почта России»