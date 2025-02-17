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17.02.2025 в 06:10

Минэкономики подготовил классификацию творческого бизнеса

Сектору окажут точечные меры поддержки

Минэкономики сформировало предварительный перечень креативных видов деятельности. В него вошел 51 вид творческой деятельности, сгруппированный по 16 направлениям, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Среди направлений отдельно выделили «Медиа и СМИ», «Рекламу и пиар», «Дизайн», «Кино, телевизионные программы и фильмы». Кроме того, перечень включает «Народные промыслы», «Арт-индустрию», «Культурное наследие», «Отдых и развлечения», «Моду», «Книжное дело», «Исполнительские искусства», «Программное обеспечение», «Видеоигры», «Архитектуру и урбанистику», «Гастрономию» и «Музыку».

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова отметила, что на основе этого перечня будут идентифицироваться профильные организации и индивидуальные предприниматели. Это позволит сектору работать более прозрачно, а государству даст возможность отслеживать тенденции развития и оказывать отраслям определенные меры поддержки.

Эксперты полагают, что представленная группировка может стать базой для дальнейшего обсуждения и требует доработки. Например, классификатор не различает креативные и сопутствующие индустрии, а в ряде случаев неоправданно расширяет границы видов деятельности.

Напомним, 5 февраля вступил в силу Федеральный закон № 330-ФЗ, впервые создавший правовую основу для развития креативных индустрий в России. Главный редактор Sostav Роман Бедретдинов поговорил с игроками рынка, чтобы оценить их ожидания от нового закона.

креативные индустрии
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