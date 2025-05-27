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27.05.2025 в 07:20

Милонов предложил маркировать рекламу процедуры банкротства

Необходимо наличие соответствующих предупреждающих плашек

Заместитель председателя комитета Государственной Думы Российской Федерации по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов предложил обязать информировать граждан о последствиях процедуры банкротства, а также размещать специальные предупреждающие надписи в рекламе соответствующих услуг, сообщает ТАСС.

В письме министру финансов Антону Силуанову он указал, что уровень кредитной задолженности россиян достигает опасных пределов. Нечестные предприниматели этим пользуются, предлагая легкое избавление от кредитной нагрузки, при этом не предупреждая о серьезных негативных последствиях. Например, банкротство может оставить граждан без имущества и ограничить возможность трудоустройства.

Милонов считает, что подробное информирование о последствиях банкротства поможет повысить финансовую грамотность граждан и сделает их более осмотрительными в использовании кредитных продуктов и услуг.

«Логичным шагом стало бы внедрение практики обязательного подробного информирования желающего пройти процедуру банкротства, а также внедрение соответствующих предупреждающих плашек и блоков в любой рекламе услуг по процедуре банкротства», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что в первом квартале этого года число корпоративных банкротств в России упало на 22,1% в годовом выражении и составило 1629. Количество уведомлений от кредиторов о намерении инициировать банкротство должников снизилось за указанный период на 39,1%, до 4205.

банкртство
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