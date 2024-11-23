Миллион пластиковых бутылок и алюминиевых банок на переработку собрали «Самокат» совместно с Ecoplatform

Совместная экологическая инициатива предлагает пользователям внести свой вклад в заботу об окружающей среде. Так, чуть более чем за год удалось привлечь к участию более 12 тыс. человек и собрать миллион пластиковых

бутылок и алюминиевых банок на переработку.

В рамках партнерства в городах России установили фандоматы — специальные автоматы для приема тары, в которые можно сдать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Автомат распознает материал и прессует тару. Затем она отправляется на сортировку, очистку и переработку.

Переработанные материалы используют для производства бутылок, одежды, обуви, мебели, запчастей и других товаров. Сдать использованные емкости могут все желающие. За каждую пустую тару пользователь получает 10 бонусов в приложении Ecoplatform — их можно потратить на покупки в «Самокате» и у других партнеров программы лояльности.

В 2024 году «Самокат» и Ecoplatform расширили партнерство: количество фандоматов увеличилось до 47. Автоматы для приема вторсырья установили в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, а также в Красноярске. В Москве и Московской области уже установлено 13 фандоматов, в которые удалось собрать более 170 тыс. бутылок и банок.

Для удобства горожан фандоматы поставили на территории жилых комплексов, в магазинах или около крупных транспортных узлов. Не нужно продумывать сложный маршрут, можно сдать банки и бутылки по пути на работу, учебу или шопинг.

Михаил Петрухин, директор по маркетингу в «Самокате»: «Самокат» поддерживает экологические инициативы и помогает горожанам внедрять полезные привычки в привычный быт. Вместе с Ecoplatform год назад мы запустили совместный проект по сбору тары на переработку. Здорово, что уже более 12 тыс. пользователей поддержали акцию — благодаря этому удалось собрать миллион банок и бутылок. Этой цифрой можно гордиться. Надеемся, что проект и дальше будет вдохновлять горожан. А мы продолжим брать на себя рутину, чтобы освободить время для действительно важного.