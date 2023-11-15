Миллиардные бюджеты на одной площадке: в Москве отметили 145-летие рекламы в России

Цифровые инструменты и тренды рекламного бизнеса, новые форматы коммуникации с аудиторией и взаимодействие с государством, а также законопроект о креативных индустриях обсудили 14 ноября в Москве крупнейшие игроки рекламного рынка страны. Об этом Sostav рассказали в медиахолдинге Maer.

Встречу в честь 145-летия рекламы в России организовал медиахолдинг Maer. Модераторами панельной дискуссии выступили писатель и сценарист Александр Цыпкин и журналист, телеведущая Марина Ким.

«Я считаю, что сегодня успешная реклама — та, что копирует сериалы. Мы все смотрим сериалы. Людям интересно следить за героями. Человек хочет жить с героями долго. Так и в рекламе: лучше сделать десяток историй, чем один гениальный ролик, который завтра забудут. Лучше иметь постоянную рекламную кампанию, где люди привыкают к герою. Если вы хотите быть гением в рекламе — надо изучать людей, как изучают, например, физику. Каждый день изучать нового человека, заглядывать ему в душу. И тогда вы будете выпускать те «мурашки», за которые платят огромные деньги. Либо вас сожрет нейросеть», — обратился к собравшимся Александр Цыпкин.

В цифровой информационной среде нас окружают дипфейки, зачастую мы уже не можем отличить эмоцию реального человека и искусственного. Нас тянет к искусственному интеллекту, за ним интересно наблюдать. И не исключено, что тот, кто придумает классного нейросетевого персонажа, который станет звездой, сможет «взорвать» рекламный рынок.

Реклама — это всегда креатив, творчество, рекламный рынок обязан быть высокотехнологичным, чтобы предоставить площадку для развития другим.

Сергей Гумель, генеральный директор Media Direction Group: Рынок изменился очень существенно. Основная проблема — монополизация рынка в отрасли. Конкуренция — это двигатель прогресса. Новые мысли, новые идеи, новые технологии. Следующий шаг — эволюция, привлечение искусственного интеллекта. Я очень оптимистично смотрю в будущее.

Сегодня рекламу смело можно назвать символом стабильности в обществе. Раз есть реклама — значит, есть достижения, есть новации, о которых можно рассказать, есть продукты и услуги, которые можно предложить.

Константин Майор, генеральный директор Maer: Для нас ситуация изменилась в лучшую сторону. За полтора года мы поняли, как нам дальше развиваться и в какую сторону двигаться. Мы увидели, что ушли крупные, глобальные площадки из страны, в первую очередь — соцсети, и эти деньги пришли к нам на раз-два. Сейчас действительно ренессанс. В России есть своя рекламная экосистема. Сегодня она трансформировалась, изменилась. Появляются новые социальные проекты, новые бренды, и они вкладывают деньги в рекламу. Для нас это точка роста. Рекламный бизнес в России движется вперёд и может даже в каком-то смысле обогнать европейский и американский рынки. Потому что именно у нас реальные инвестиции, вложения в экономику.

Топ-менеджеры медиакоммуникаций — собрались на площадке, по самым скромным подсчетам, 100-миллиардные бюджеты — обозначили драйверы развития отрасли. В топ наружной рекламы попали: финансовый и автомобильный сектора, ритейл, e-commerce и государственный сектор.

Купреев Анатолий, генеральный директор MasterAd: Самые большие рекламные бюджеты — это все маркетплейсы, которые делят рынок между собой. Но история наглядно показывает, что бурный рост достаточно быстро заканчивается. Компании достигают какой-то рыночной доли, и дальше все вливания практически ни к чему не приводят. Так было с телекомом, до этого — с пивом и вином. И важно для дальнейшего развития иметь какой-то пласт рекламодателей, которые будут заполнять эту нишу, двигать индустрию вперёд. А для того, чтобы все это происходило, нужна стабильность в стране. Нужно, чтобы экономика работала.

Стала реклама и драйвером импортозамещения — с уходом одной иностранной компании на её место пришло три отечественных бренда, а часть компаний вернулись на рынок, просто сменив имя.

Реклама становится двигателем развития и креативных индустрий. Новый законопроект стал ещё одной темой на панельной дискуссии.

Лях Фёдор, генеральный директор ООО «Омд Эвиденс»: Когда мы обсуждаем законопроекты, то в первую очередь говорим о каких-то запретах, ограничениях… А хотелось бы, чтобы законопроекты помогали развиваться, не тормозили. Это основное, о чём должны думать законодатели.

«Принятие закона, конечно, в какой-то степени позволит все систематизировать. И если благодаря этому закону в глубинке смогут открыть креативную зону и туда потечёт молодежь — это прекрасно. У нас есть государственная программа развития Дальнего Востока. За хорошими деньгами в хорошие условия — почему бы нет», — сказал Сергей Гумель.

Чешко Дмитрий, генеральный директор OOH-директор Media Instinct Group: На поминках наружной рекламы я был уже раз пять в своей жизни, а потом это превратилось в прекрасную свадьбу с каким-то новыми ячейками общества. Поэтому я уверен в том, что у нас будет работа, пока будет висеть последний брандмауэр. Ситуация меняется. Будет расти агломерация, строятся новые станции метро. Потенциал у рекламы огромный.

«Делай что должен и будь что будет. Я уверен, что такой максимой, с такой жизненной установкой всё у нас будет хорошо!» ­- отметил Федор Лях.

Поздравили собравшиеся и медиахолдинг Maer, которому в этом году исполняется 20 лет. За это время он стал признанным лидером общественно значимых инициатив, направленных на популяризацию спорта и науки, поддержку российского кино, культуры и благотворительности.

Чтобы обсуждать действительно важные для отрасли вопросы, такие встречи решено сделать регулярными.