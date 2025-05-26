«МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась

«МИКС Россия» открыл прием заявок. Новый сезон — это обновленная механика подачи и больше возможностей для тех, кто готов играть и выигрывать. Дедлайн подачи работ — 19 сентября.

Обновление установлено. Запустить сезон?

Конкурс «МИКС Россия», проходящий под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в этом сезоне встречает участников обновленной структурой. Блоки категорий пересмотрены, описания уточнены, формулировки — стали понятнее, а подача — профессиональней. Каждая форма заявки адаптирована под каждую категорию. Такой формат помогает участникам не ошибиться с выбором категории и одновременно повышает уровень проработки заявки.

Конкурс делится на четыре блока — выбери свой режим:

Маркетинговые коммуникации (Marketing Communications).

Мастерство исполнения (Craft).

Креативное использование (Creative Use).

Технологии (Technologies).

И, конечно, в игре Team of the Year — звание, которое присуждается самой мощной команде, получившей больше всего баллов за призовые работы.

Участие в конкурсе — это не только про качественную подачу и профессиональную оценку. Это +XP к позиции на рынке. Проекты, отмеченные жюри конкурса, учитываются в ключевых отраслевых рейтингах:

4 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Digital).

3 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Социальная реклама и социально значимые коммуникации).

2 балла — в Рейтинге эффективности медийных агентств.

Подсказки и чит-коды

После завершения оценки жюри предоставляет обратную связь. Такой разбор дает возможность проанализировать тактику, пересобрать стратегию и выйти на следующий сезон с усиленным сетапом.

Проекты оценивают четыре состава жюри — по одному на каждый блок. В их числе — члены правления АРИР, представители диджитал-агентств, рекламных групп, локальных агентств, технологических платформ, брендов, экосистемных компаний.

Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»: За 10 лет диджитал-конкурс «МИКС Россия» стал площадкой, где формируются новые смыслы для всей сферы рекламных коммуникаций. Мы видим, как рынок меняется — и потому обновили номинации, критерии, формы подачи, чтобы дать командам инструмент для осознанного роста, обмена опытом и честной конкурентной борьбы. Важно, чтобы каждый участник получал экспертную обратную связь и действительно чувствовал дух профессионального сообщества. Именно такие конкурсы двигают индустрию вперед.

Прием заявок открыт до 19 сентября. Церемония награждения состоится 12 ноября в рамках вечеринки открытия Национального Рекламного Форума.

Вперед, игрок. Миссия началась.