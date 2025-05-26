«МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась

«МИКС Россия» открыл прием заявок. Новый сезон — это обновленная механика подачи и больше возможностей для тех, кто готов играть и выигрывать. Дедлайн подачи работ — 19 сентября.
Обновление установлено. Запустить сезон?
Конкурс «МИКС Россия», проходящий под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в этом сезоне встречает участников обновленной структурой. Блоки категорий пересмотрены, описания уточнены, формулировки — стали понятнее, а подача — профессиональней. Каждая форма заявки адаптирована под каждую категорию. Такой формат помогает участникам не ошибиться с выбором категории и одновременно повышает уровень проработки заявки.
Конкурс делится на четыре блока — выбери свой режим:
- Маркетинговые коммуникации (Marketing Communications).
- Мастерство исполнения (Craft).
- Креативное использование (Creative Use).
- Технологии (Technologies).
И, конечно, в игре Team of the Year — звание, которое присуждается самой мощной команде, получившей больше всего баллов за призовые работы.
Участие в конкурсе — это не только про качественную подачу и профессиональную оценку. Это +XP к позиции на рынке. Проекты, отмеченные жюри конкурса, учитываются в ключевых отраслевых рейтингах:
- 4 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Digital).
- 3 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Социальная реклама и социально значимые коммуникации).
- 2 балла — в Рейтинге эффективности медийных агентств.
Подсказки и чит-коды
После завершения оценки жюри предоставляет обратную связь. Такой разбор дает возможность проанализировать тактику, пересобрать стратегию и выйти на следующий сезон с усиленным сетапом.
Проекты оценивают четыре состава жюри — по одному на каждый блок. В их числе — члены правления АРИР, представители диджитал-агентств, рекламных групп, локальных агентств, технологических платформ, брендов, экосистемных компаний.
Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»:
За 10 лет диджитал-конкурс «МИКС Россия» стал площадкой, где формируются новые смыслы для всей сферы рекламных коммуникаций. Мы видим, как рынок меняется — и потому обновили номинации, критерии, формы подачи, чтобы дать командам инструмент для осознанного роста, обмена опытом и честной конкурентной борьбы. Важно, чтобы каждый участник получал экспертную обратную связь и действительно чувствовал дух профессионального сообщества. Именно такие конкурсы двигают индустрию вперед.
Прием заявок открыт до 19 сентября. Церемония награждения состоится 12 ноября в рамках вечеринки открытия Национального Рекламного Форума.
Вперед, игрок. Миссия началась.