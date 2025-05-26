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18+
26.05.2025 в 18:00

«МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась

Задача конкурса — определение бенчмарка диджитал-коммуникаций для повышения эффективности и конкурентоспособности проектов

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ЦРБК ООО | mixxrussia.ru
erid:2W5zFJAfxU8

«МИКС Россия» открыл прием заявок. Новый сезон — это обновленная механика подачи и больше возможностей для тех, кто готов играть и выигрывать. Дедлайн подачи работ — 19 сентября.

Обновление установлено. Запустить сезон?

Конкурс «МИКС Россия», проходящий под эгидой Ассоциации развития интерактивной рекламы (АРИР), в этом сезоне встречает участников обновленной структурой. Блоки категорий пересмотрены, описания уточнены, формулировки — стали понятнее, а подача — профессиональней. Каждая форма заявки адаптирована под каждую категорию. Такой формат помогает участникам не ошибиться с выбором категории и одновременно повышает уровень проработки заявки.

Конкурс делится на четыре блока — выбери свой режим:

  • Маркетинговые коммуникации (Marketing Communications).
  • Мастерство исполнения (Craft).
  • Креативное использование (Creative Use).
  • Технологии (Technologies).

И, конечно, в игре Team of the Year — звание, которое присуждается самой мощной команде, получившей больше всего баллов за призовые работы.

Участие в конкурсе — это не только про качественную подачу и профессиональную оценку. Это +XP к позиции на рынке. Проекты, отмеченные жюри конкурса, учитываются в ключевых отраслевых рейтингах:

  • 4 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Digital).
  • 3 балла — в Рейтинге креативности АКАР (Социальная реклама и социально значимые коммуникации).
  • 2 балла — в Рейтинге эффективности медийных агентств.

Подсказки и чит-коды

После завершения оценки жюри предоставляет обратную связь. Такой разбор дает возможность проанализировать тактику, пересобрать стратегию и выйти на следующий сезон с усиленным сетапом.

Проекты оценивают четыре состава жюри — по одному на каждый блок. В их числе — члены правления АРИР, представители диджитал-агентств, рекламных групп, локальных агентств, технологических платформ, брендов, экосистемных компаний.

«МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась «МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась «МИКС Россия». 10 сезон. Игра началась

Борис Омельницкий, президент АРИР и жюри конкурса «МИКС Россия»:

За 10 лет диджитал-конкурс «МИКС Россия» стал площадкой, где формируются новые смыслы для всей сферы рекламных коммуникаций. Мы видим, как рынок меняется — и потому обновили номинации, критерии, формы подачи, чтобы дать командам инструмент для осознанного роста, обмена опытом и честной конкурентной борьбы. Важно, чтобы каждый участник получал экспертную обратную связь и действительно чувствовал дух профессионального сообщества. Именно такие конкурсы двигают индустрию вперед.

Прием заявок открыт до 19 сентября. Церемония награждения состоится 12 ноября в рамках вечеринки открытия Национального Рекламного Форума.

Вперед, игрок. Миссия началась.

АРИР Микс Россия МИКС Россия 2025
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