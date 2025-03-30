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30.03.2025 в 15:49

Микрозаймы побили рекорды на фоне покупок на маркетплейсах

Онлайн-торговля на Ozon и Wildberries сыграла ключевую роль в увеличении объема кредитования

В 2024 году рынок микрозаймов в России достиг исторического максимума: объем выданных займов увеличился на 41% — до 1,5 трлн рублей. Задолженность россиян по микрозаймам возросла на 45%, составив 523 млрд. рублей. Главным фактором, повлиявшим на рост, стал потребительский спрос и активность граждан на маркетплейсах, где микрозаймы стали неотъемлемой частью покупок, пишет РБК со ссылкой на обзор Банка России.

По данным Центробанка, именно онлайн-торговля и использование микрозаймов для покупок на таких платформах, как Ozon и Wildberries, сыграли ключевую роль в увеличении объема кредитования. В частности, многие россияне, желая быстро приобрести товары, оформляют займы прямо в момент покупки. Этот тренд активно поддерживается самими маркетплейсами, предлагающими пользователям удобные финансовые инструменты.

Однако увеличение объемов кредитования сопровождается ростом задолженности. Эксперты отмечают, что многие россияне сталкиваются с трудностями в погашении займов, что в свою очередь, может привести к дальнейшему ухудшению финансовой стабильности заемщиков.

Центробанк уже обеспокоен подобным развитием событий и обещает усилить контроль за деятельностью МФО. В ближайшем будущем возможны новые меры регулирования, направленные на улучшение ситуации, а также повышение финансовой грамотности населения. Так, на днях в Центробанке одобрили идентификацию по биометрии при онлайн-выдаче микрозаймов. Кроме того, в России уже обсуждают запрет рекламы микрозаймов.

Как бы то ни было, успех микрозаймов на фоне онлайн-покупок вызывает вопросы о долгосрочных рисках для финансовой устойчивости населения.

Ozon Wildberries микрозаймы
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