ВТБ начнет миграцию клиентов «Почта Банка» в апреле

Миграция клиентской базы «Почта Банка» в ВТБ начнется уже в апреле 2025 года. Как сообщил РИА Новости зампредседателя правления ВТБ Вадим Кулик, к маю 2026 года планируется перевести около 80% клиентов.

«Наша задача до мая следующего года мигрировать в ВТБ примерно 80% клиентов «Почта Банка», чтобы только малая их часть из порядка 5 млн клиентов оставалась в старом ландшафте», — уточнил Кулик.

По словам топ-менеджера, ВТБ разработал план для устранения более 400 продуктовых различий между системами двух кредитных организаций. При этом все действующие форматы обслуживания клиентов «Почта Банка» сохранятся.

Напомним, ВТБ завершил сделку по покупке «Почта Банка» в декабре 2024 года. Теперь финучреждение реализует поэтапную стратегию перехода клиентов и бизнес-процессов на единую технологическую платформу.