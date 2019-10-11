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11.10.2019 в 17:40

Microsoft выпустила клавиатуру с клавишами Office и Emoji

Новые клавиатуры можно будет купить уже с 15 октября

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The Verge

Microsoft представила новую Bluetooth-клавиатуру, на которой есть отдельные клавиши Office и Emoji, сообщает The Verge. Ранее компания экспериментировала только с клавишей Office.

Кнопка Office применяется для запуска приложения на Windows 10, причем каждому продукту соответствует своя комбинация: клавиша Office + W открывает Word, а клавиша Office + X — Excel. Кнопка Emoji открывает доступ к выбору смайликов, но при этом нельзя настроить горячие клавиши для конкретного значка.

The Verge
The Verge
The Verge

Пока непонятно, будут ли что-то подобное выпускать производители других клавиатур, поскольку у Microsoft есть лицензия на отдельную клавишу для Windows. Эргономичная клавиатура от Microsoft, которая подключается через USB, будет продаваться за $59,99, а маленькая Bluetooth-клавиатура будет стоить $49,99.

Microsoft Emoji Office
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