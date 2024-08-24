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24.08.2024 в 13:26

Microsoft удалит «Панель управления» из Windows

Эта функция считается самым старым компонентом ОС

Корпорация Microsoft собирается отказаться от одного из самых старых компонентов системы Windows. В новой версии ОС не будет «Панели управления», сообщает портал Neowin.

«Панель управления» дебютировала в 1985 году в версии Windows 1.0. Она позволяет быстро добраться до основных настроек системы, но теперь Microsoft планирует отказаться от нее в пользу приложения «Параметры».

Microsoft уже относительно давно пытается избавиться от «Панели управления», первые сообщения об отказе от этого компонента начали появляться еще в 2011 году перед выходом Windows 8, а в 2015 слухи подтвердили и представители корпорации. Тогда старший руководитель проектов в Microsoft Брендон ЛеБлан подтвердил, что «Панель управления» будет заменена на «Параметры», сразу после того как в него перенесут недостающие настройки.

В компании отмечают, что с помощью нововведения пользователи смогут вносить изменения в настройки системы. «Хоть «Панель управления» все еще существует, из соображений совместимости и для предоставления доступа к некоторым настройкам, которые еще не были перенесены, мы рекомендуем вам по возможности использовать «Параметры»», — добавляют в Microsoft. Но когда именно этот раздел пропадет из Windows, пока не уточняется.

Windows Microsoft
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