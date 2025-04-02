Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 российских городах

С декабря 2024-го по январь 2025-го американская корпорация Microsoft закрыла свои представительства и подразделения в 13 городах России. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает ТАСС.

Восемь филиалов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре были закрыты в декабре 2024 года. Еще пять подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле прекратили свою работу в январе 2025-го.

Причины закрытия офисов не раскрываются. Несмотря на сокращение присутствия в стране, основная российская структура корпорации — ООО «Майкрософт рус» — по итогам 2024 года показала рост чистой прибыли на 38,9%, до 174,1 млн руб. против 125,3 млн в 2023 году.

В 2024 году Microsoft отключила некоторым компаниям из России подписки на свои облачные сервисы. Ограничения затронули Microsoft 365, Office 365 и платформу Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS). Кроме того, у пользователей перестала работать платформа Microsoft Teams.