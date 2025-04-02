Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
Centra.ai
The next

Sostav в соцсетях

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
Каталог
компаний
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
02.04.2025 в 16:15

Microsoft закрыла филиалы и подразделения в 13 российских городах

При этом в 2024 году «Майкрософт рус» нарастила чистую прибыль на 38,9%

С декабря 2024-го по январь 2025-го американская корпорация Microsoft закрыла свои представительства и подразделения в 13 городах России. Об этом со ссылкой на отчетность компании сообщает ТАСС.

Восемь филиалов в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону и Самаре были закрыты в декабре 2024 года. Еще пять подразделений в Москве, Владивостоке, Воронеже, Красноярске и Ярославле прекратили свою работу в январе 2025-го.

Причины закрытия офисов не раскрываются. Несмотря на сокращение присутствия в стране, основная российская структура корпорации — ООО «Майкрософт рус» — по итогам 2024 года показала рост чистой прибыли на 38,9%, до 174,1 млн руб. против 125,3 млн в 2023 году.

В 2024 году Microsoft отключила некоторым компаниям из России подписки на свои облачные сервисы. Ограничения затронули Microsoft 365, Office 365 и платформу Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS). Кроме того, у пользователей перестала работать платформа Microsoft Teams.

Microsoft Россия «Майкрософт рус»
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Финансы
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.