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14.11.2024 в 05:40

Microsoft прекратит поддержку «Почты» и «Календаря»

функционал приложений будет доступен в обновленном Outlook

Microsoft прекратит поддержку своих приложений «Календарь», «Люди», «Почта Windows», а также классического приложения Outlook. Это произойдет уже 31 декабря, говорится в сообщении на сайте компании.

Все электронные письма, события календаря и контакты, сохраненные в сервисах «Почта», «Календарь» и «Люди», будут доступны для экспорта. Эти функции продублируются я в обновленном приложении Outlook. Пользователям предлагается перейти на это приложение. При том это можно сделать как автоматически, так и вручную.

Классический Outlook можно пока использовать, однако функционал будет ограничен.

Осенью Microsoft отключила некоторым компаниям из России подписки на свои облачные сервисы. Отмечается, что ограничения затронули подписки на Microsoft 365, Office 365 и платформу Microsoft Enterprise Mobility + Security (EMS). Кроме того, у пользователей не работает платформа Microsoft Teams.

Microsoft
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