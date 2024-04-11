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11.04.2024 в 16:45

Microsoft добавит рекламу приложений в меню «Пуск» Windows 11

Её можно будет отключить в настройках

Американская Microsoft планирует добавить рекламу в Windows 11. Рекламный блок появится в разделе «Рекомендуемое» меню «Пуск» — там компании смогут продвигать приложения. Об этом на своей странице в соцсети X сообщает инсайдер Phantom Ocean3, получивший доступ к ранней бета-версии одной из будущих сборок Windows 11.

«Похоже, что в разделе «Рекомендуемое» меню «Пуск» будут рекламироваться приложения, аналогично предлагаемым приложениям в меню «Пуск» в Windows 10. Это можно отключить в настройках («Показывать рекомендации по советам, рекламе приложений и т. д.»)», — говорится в сообщении Phantom Ocean3.

Скриншот страницы Phantom Ocean3 в X Скриншот страницы Phantom Ocean3 в X

Сейчас в разделе «Рекомендуемое» демонстрируются приложения, к которым пользователи часто обращаются или недавно установили. Для рекламируемых приложений добавится тег «Продвигается».

Пока неизвестно, когда Microsoft намерена интегрировать нововведение в стабильные версии операционной системы.

О том, что Microsoft тестирует рекламу в меню «Пуск» Windows, стало известно ещё в конце 2022 года. Тогда отмечалось, что отключить её нельзя.

10 апреля сообщалось, что Microsoft не планирует ликвидировать свои юридические лица в России. В отчёте российского юрлица — «Майкрософт мобайл рус» — говорится, что решения по дальнейшей деятельности нет, однако на отчётную дату есть достаточно активов для погашения краткосрочных обязательств.

Microsoft Windows 11 «Пуск»
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