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09.11.2022 в 07:20

Microsoft тестирует рекламу в меню «Пуск» Windows

Это не первая попытка внедрить рекламу в свои продукты

Microsoft внедряет рекламу в версию Windows 11. Реклама собственных сервисов компании появилась у некоторых пользователей в меню «Пуск», сообщает портал Softpedia.

В частности, появилась реклама облачного сервиса OneDrive и возможности создания аккаунта Microsoft для тех, кто не вошёл в профиль.

Такая реклама появилась у пользователей тестовых сборок Windows 11. При этом избавиться от этого пункта в меню нельзя. Нововведения не коснулись пользователей из России.

Ранее Microsoft добавила рекламу в «Проводник». Этот шаг вызвал резкую критику пользователей. После этого компания заявила, что баннеры появились по ошибке.

Портал указывает, что концепция рекламы в Windows всегда вызывает недовольство пользователей потому, что это платный продукт. И многие полагают, что в связи с этим Microsoft не должна делать рекламные рассылки. Однако в компании по-прежнему считают, что реклама может быть частью интерфейса Windows, поэтому проводят подобные эксперименты.

Ранее стало известно, что Microsoft готовится провести ребрендинг приложения Office для Windows, Android и iOS. Оно будет называться Microsoft 365, а также получит новый логотип и дизайн.

Windows Microsoft
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