Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+13
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
20.08.2021 в 15:05

Microsoft повысит цены на сервисы для бизнеса

Компания объясняет это инновационными разработками, которые она внедрила за последние 10 лет

Microsoft повысит цены на сервисы Microsoft 365 и Office 365, об этом компания объявила в своем блоге. Это первое изменение прайс-листа за последние 10 лет.

Стоимость Microsoft 365 Business Basic вырастет с $5 до $6 за пользователя, Microsoft 365 Business Premium — с $20 до $22, Office 365 E1 — с $8 до $10, Office 365 E3 — с $20 до $23, Office 365 E5 — с $35 до $38, Microsoft 365 E3 — с $32 до $36. В разных регионах цены могут варьироваться в зависимости от котировок.

Новые цены начнут действовать с 1 марта 2022 года и коснутся только коммерческих продуктов, для образовательных учреждений и физических лиц цены останутся прежними. Повышение цен Microsoft объясняет инновационными разработками в области коммуникаций, безопасности и автоматизации, которые она за это время предоставила пользователям.

По собственным данным, с момента запуска 10 лет назад сервиса Office 365 на него подписались более 300 млн коммерческих пользователей.

В октябре 2021 года Microsoft планирует выпустить операционную систему Windows 11 с обновленным дизайном и меню «Пуск». Предыдущее глобальное обновление ПО компания представила в 2015 году.

Microsoft Microsoft Office
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Потребрынок
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.