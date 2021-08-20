Microsoft повысит цены на сервисы для бизнеса

Microsoft повысит цены на сервисы Microsoft 365 и Office 365, об этом компания объявила в своем блоге. Это первое изменение прайс-листа за последние 10 лет.

Стоимость Microsoft 365 Business Basic вырастет с $5 до $6 за пользователя, Microsoft 365 Business Premium — с $20 до $22, Office 365 E1 — с $8 до $10, Office 365 E3 — с $20 до $23, Office 365 E5 — с $35 до $38, Microsoft 365 E3 — с $32 до $36. В разных регионах цены могут варьироваться в зависимости от котировок.

Новые цены начнут действовать с 1 марта 2022 года и коснутся только коммерческих продуктов, для образовательных учреждений и физических лиц цены останутся прежними. Повышение цен Microsoft объясняет инновационными разработками в области коммуникаций, безопасности и автоматизации, которые она за это время предоставила пользователям.

По собственным данным, с момента запуска 10 лет назад сервиса Office 365 на него подписались более 300 млн коммерческих пользователей.

В октябре 2021 года Microsoft планирует выпустить операционную систему Windows 11 с обновленным дизайном и меню «Пуск». Предыдущее глобальное обновление ПО компания представила в 2015 году.