В Москве назвали победителей 7-й международной премии событийного маркетинга bema!

Международный фестиваль Best Experience Marketing Awards — bema! ежегодно собирает представителей индустрии событийного маркетинга, чтобы оценить актуальные практики, обсудить тенденции и отметить наиболее интересные проекты. В этом году к фестивалю присоединилась платформа «Дзен», став партнером одной из специальных номинаций. Подробностями пресс-служба мероприятия поделилась с Sostav.

Основной целью премии bema! является поддержка и развитие событийного маркетинга в России, выявление передовых практик и лидеров креативной индустрии, а также создание платформы для обмена опытом и укрепления профессионального сообщества.



Сотрудничество фестиваля bema! с «Дзеном» открыло доступ к новым идеям и коллаборациям, дав брендам почву для креатива, ведь они смогут интегрировать их в свои проекты.

В 7-м сезоне на премию Best Experience Marketing Awards — bema! было подано 586 заявок. Из них 321 вошли в шорт-лист в 58 номинациях.

Защиты проектов

17 февраля на мультиформатных площадках Crystal Ballroom и АНО «Среда возможностей» в башне «Око» на территории «Москва-Сити» состоялись открытые защиты проектов, где финалисты выступали перед экспертным советом.

150 экспертов в 5 залах оценивали проекты на соответствие требованиям номинаций по 4 критериям: основная идея, использование инновационных технологий, эффективность и креатив. Макрокатегории включали 58 основных номинаций по следующим направлениям: B2C бренд-коммуникации, B2B бизнес-коммуникации, B2I корпоративные коммуникации, социальная ответственность, развитие внутреннего туризма через событийный маркетинг, Mice, International, экспо и специальные номинации.

Завершился день эмоциональным обсуждением выбора победителя в номинации «Гран-при».

Коллаборация с «Дзеном» открыла для агентств доступ к новым вирусным идеям, которые можно будет реализовать с одной из крупнейших платформ в России. Все финалисты смогли претендовать на спецноминацию «Лучший проект с участием блогеров», если при их реализации привлекались блогеры.

Подведение итогов

Вечер второго дня, 18 февраля, стал кульминацией фестиваля. Во время церемонии награды получили 200 проектов: призерами фестиваля стали участники в 58 основных номинациях, а также финалисты в 4 специальных номинациях РСХБ, специальной награде «За вклад в развитие индустрии» и 11 специальных наградах «bema! рекомендует» и Гран-при.

Победителями спецпроекта с «Дзеном» стали:

1 место: Проект «Паспорт полярника» от АНО «Туристский информационный центр Мурманской области»

2 место: Проект «Pulse Camp» — выездное мотивационное мероприятие для клиентов и партнеров «Т-Инвестиции» в «Роза Хутор» от Event агентства Team for Dream.

3 место: Проект «Зайка моя» в Китае — продвижение песни Маргариты Овсянниковой среди китайской аудитории от команды агентства диджитал-маркетинга в Китае.

Илья Горбачев, учредитель, генеральный директор международного фестиваля событийного маркетинга и интегрированных коммуникаций — Best Experience Marketing Awards — bema!: Мы стремимся к стратегическому партнерству с ведущими спонсорами и брендами, реализуя масштабные совместные проекты, которые не только способствуют динамичному развитию событийной индустрии, но и вносят значительный вклад в укрепление экономического потенциала Российской Федерации.

Главный приз — Гран-при премии bema! — присудили проекту, выбранному единогласно по результатам оценки экспертов премии. Церемония открытия и закрытия «Игр Будущего» в Казани в 2024 году от LYM (ООО «ЛЮМПРО»), АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов» (Казань) и АНО «Агентство развития компьютерного и иных видов спорта».

Седьмой год фестиваль bema! знакомит мир с проектами российских и зарубежных агентств, готовых развивать событийный маркетинг, создавать новые креативные идеи и отвечать на вызовы времени. В этом году на премии отметили высокий уровень профессионализма заявок участников, а также большое количество заявок от брендов напрямую, которые самостоятельно реализовывали проекты и подавали их на участие.