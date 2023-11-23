Бизнес готов транслировать ценности Международной премии «#МыВместе» на всю страну

Истории победителей Международной премии «#МыВместе» покажут на цифровых экранах в крупнейших городах России. Предложение информационно поддержать лидеров волонтёрских и добровольческих объединений прозвучало со стороны бизнеса в ходе заседания оргкомитета премии, которое прошло под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Российской Федерации Сергея Кириенко. Об этом Sostav рассказали представители Maer.

Сегодня, по данным федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование», 13,7 млн граждан России разных возрастов активно участвуют в добровольческом движении.

Заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова: Премия «#МыВместе» каждый раз даёт возможность выйти на новый этап развития. Мы увидели 40 тыс. заявок из 95 стран. Особенно приятно, что самой популярной номинацией международной премии в 2023 году стала номинация «Первый поступок» для детей в возрасте 14−17 лет. Как раз в этом возрасте происходит стойкое формирование характера, привычек, отношения к жизни. Развивается порядка десяти направлений, по каждому появляются лучшие практики, новые активности. А главное — ребята и взрослые помогают реализовывать государственные задачи и делают это с невероятным единодушием. Важно, что в процессе этой помощи формируется их отношение к жизни и гражданская позиция.

Заняться продвижением лидеров проектов-победителей премии «#МыВместе» готов и бизнес.

Константин Майор, член оргкомитета Международной премии «#МыВместе», генеральный директор медиахолдинга Maer: Как пиарщик, хочу сказать, что премия «#МыВместе», которую мы сегодня обсуждаем, это не только возможность поощрять людей и организации за их хорошие дела, но и транслятор ценностей. Наших ценностей: милосердия и гуманизма, взаимоуважения, служения Отечеству, взаимопомощи. Я отсмотрел проекты финалистов, когда оценивал, там действительно очень сильные истории. Продвигая их в обществе через призму ценностей, мы можем помогать формировать их у людей, показывая пример с правильной моделью поведения. Как один из крупнейших медиахолдингов мы уже несколько лет работаем с премией и помогаем в этом, и обязательно после 5 декабря, когда будут известны победители, на своих площадках продвинем их истории, чтобы вдохновить остальных. Предлагаю сделать то же самое и остальным коллегам по цеху!

Предложение Константина Майора поддержали все члены оргкомитета.

«Согласен с прозвучавшими словами, что российские волонтеры и добровольцы — тоже предмет национальной гордости. Действительно, очень достойные люди: яркие, вызывающие невероятное уважение, интересные люди, которых надо максимально привлекать к воспитанию ребятишек в школах в качестве примера ролевой модели», — отметил Сергей Кириенко.

Итоги премии будут подведены 5 декабря, в Международный день добровольца. Это праздник благородных и неравнодушных людей, бескорыстно помогающих человеческому обществу, не жалея ни своего труда, ни времени, подчёркивает Maer.