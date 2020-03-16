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16.03.2020 в 16:15

Metro и «Сбермаркет» теперь предоставляют услугу самовывоза товаров

Это поможет клиентам дистанционно приобретать алкоголь

Metro и сервис доставки еды «Сбермаркет» начали предоставлять услугу самовывоза, пишут «Ведомости». Это позволит клиентам ритейлера покупать алкоголь, доставка которого через онлайн-сервисы недоступна из-за законодательных ограничений.

В сообщении «СберМаркета» уточняется, что онлайн пользователь может только зарезервировать алкоголь, а оплата проходит офлайн через кассу Metro.

Проект начнет работать с 19 марта в Metro, который находится сна Ленинградском шоссе. Тестирование новой услуги продлится полгода. В случае успешного завершения проверки проект будет масштабирован на всю страну.

Для пункта самовывоза в магазине будет оборудовано специальное помещение с отдельным входом. Там расположатся комната ожидания, кассовые терминалы и кофе-зона. Как рассчитывает гендиректор Metro в России Мартин Шумахер, в день будет проводиться до 300 выдач, каждая из которых займет не более 10 минут.

Недавно министерство финансов внесло в правительство законопроект об онлайн-торговле алкоголем. В нем предлагается поэтапное разрешение интернет-торговли спиртным.

Согласно документу, до 1 января 2021 года можно будет продавать российские вина с защищенными географическим указанием и наименованием места происхождения, к торговле допускаются производители и оптовые торговцы. На втором этапе после 1 января 2021 года планируется включить в систему онлайн-торговли производителей и оптовых поставщиков алкоголя.

Metro СберМаркет
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