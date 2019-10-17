«Метафракс Групп» внедряет новый бренд, разработанный агентством Electric Brand Consultants

«Метафракс Групп», лидер в области химического производства в России и Европе, начинает внедрение концепции нового бренда в свою структуру. Единая бренд-платформа и визуальный язык, разработанные агентством Electric Brand Consultants, объединят все бизнес-единицы компании. Новая концепция позволит Группе грамотно позиционировать себя на рынках присутствия.

Фильм о бренде Метафракс Групп был создан Electric Brand Consultants

«Метафракс Групп» объявила о начале ребрендинга в сентябре 2018 года. Создание структуры нового бренда для крупнейшего производителя метанола и его производных в России и Европе, осуществляющего экспортные поставки в 60 стран мира, доверили мультиканальному брендинговому агентству Electric Brand Consultants.

Во главе с его создателем Бесо Туразашвили команда разработала новую стратегию и полную архитектуру бренда, в которой был создан новый материнский бренд, объединивший все суббренды, находящиеся в России, Австрии, Швейцарии и Южной Корее.

Бесо Туразашвили, CEO агентства Electric Brand Consultants: Ребрендинг такой компании, как «Метафракс», требовал большой деликатности от всех участников процесса. Бренд уже имел свою историю, множество дочерних компаний, устоявшиеся стандарты визуальных коммуникаций, которые ни разу не корректировались с момента их создания. Такое фундаментальное преобразование могло быть по-разному воспринято сотрудниками и партнерами. Мы рады, что компания подошла к вопросу ребрендинга с достаточным для качественных изменений энтузиазмом, при этом проявив понимание и внимательность во всех нюансах проекта.

Сейфеддин Рустамов, бенефициарный владелец «Метафракс Групп»: Единая визуально-смысловая коммуникация позволит привести все структуры нашей группы к единому стандарту, который включает также взаимодействие с партнерами и позиционирование на рынках присутствия. Это важно, поскольку компании, входящие в состав «Метафракс Групп», расположены не только в России, но и в Европе и Восточной Азии. Ребрендинг нашей группы основан на глубинном исследовании отраслевых тенденций и конкурентной среды. Поэтому мы можем с уверенностью сказать, что изменения, связанные с нашим брендом, важны для отрасли в целом, поскольку учитывают ее опыт.

В результате команда Electric Brand Consultants разработала для группы единый wordmark — «Метафракс Групп», который компания утвердила в качестве основного названия всей группы и товарного знака, а также в качестве дескриптора для названий дочерних компаний.

Мария Коновалова, глава коммуникаций «Метафракс Групп»: Единый стандарт наименований дочерних предприятий группы — важная составляющая коммуникационной платформы нового бренда, которая учитывает особенности архитектуры группы и позволяет сделать ее более структурированной. Обязательный wordmark «Метафракс Групп» призван усилить связь суббрендов с материнским брендом, одновременно выделяя их историческую уникальность.

Для единого бренда была сформулирована уникальная философия: «Формирование будущей экологической, социальной и бизнес-среды через ответственное развитие химической отрасли». Основополагающими ценностями стали новаторство, ответственность и устойчивость, а миссия заключена в постоянном развитии и создании вокруг себя благоприятной экосистемы для будущего поколения.

Армен Гарслян, председатель совета директоров «Метафракс Кемикалс»: Такое позиционирование понятно как другим игрокам рынка и нашим партнерам, так и каждому сотруднику группы, потому что оно действительно отражает суть и особенности деятельности компании. Ценности выбраны не случайно: новаторство связано с лидерством и новыми возможностями, ответственность говорит о нашем подходе к выбору стратегии деятельности и оценки ее влияния на саму группу и на внешнюю среду, а устойчивость означает нашу гибкую и взвешенную производственную политику.

Позиционирование бренда команда Electric Brand Consultants отразила в визуальном языке. Агентством были разработаны три разных дизайн-направления. «Метафракс Групп» выбрала и утвердила направление под названием «Живая Система». Производственные и бизнес-процессы компании представляют собой непрерывную систему взаимосвязей. С появлением новых элементов в цепочке архитектура группы развивается подобно живой материи, поддерживая экологическую, социальную и деловую среду.

Центральным элементом знака выбрана точка как символ начала и баланса. Она образует круг, который представляет собой единство и целостность, а связи между точками отражают баланс устойчивости и движения.

В коллаборации с австро-венгерским дизайнером шрифтов Адамом Катием (Adam Katyi) специально для «Метафракс Групп» агентство разработало уникальный фирменный шрифт Mohol Metafrax. Mohol — это рубленный, контрастный шрифт, отражающий синтез технологий, промышленности и искусства.

Основным цветом нового фирменного стиля стал благородный фиолетовый. Он гармонично сочетает в себе устойчивость и динамичность, символизирует внутреннюю сосредоточенность и трансформацию состояний. В качестве дополнительных цветов были выбраны оттенки зеленого и голубого, а также базовый черный и оттенки серого.

Идея для нового паттерна, который представляет собой крепкую и при этом гибкую, живую систему, у дизайнеров Electric Brand Consultants возникла при наблюдении за химическими процессами и трансформацией молекулярных соединений.

Для эффективного внедрения нового бренда Electric Brand Consultants разработало руководство по его использованию. Более того, агентство создало коммуникационную стратегию, которая поможет компании донести свою философию, миссию и ценности до целевых аудиторий.

Для имплементации бренда в цифровую среду Electric Brand Consultants разработало корпоративный сайт Метафракс Групп.

Внедрение бренда будет происходить в навигационной системе на локациях дочерних брендов «Метафракс Групп» на всех уровнях: от покраски транспортных емкостей до создания других бренд-носителей. Консультантами Electric Brand Consultants совместно с «Метафракс Групп» был утвержден план имплементации, который займет несколько лет и будет происходить постепенно вместе с вводом новых носителей, что позволит значительно оптимизировать расходы.

Состав творческой группы:

Директор проекта: Бесо Туразашвили

Директор по стратегии: Михаил Бобылев

Стратег: Димитрина Митакова

Младший стратег-аналитик: Арина Аксёнова

Директор аккаунта: Дмитрий Третьяков

Проектный менеджер: Дарья Воробьёва

Креативный директор: Ирина Скабелкина

Арт директор: Нани Когуа

Старший дизайнер: Анушка Гарг

Младшие дизайнеры: Арсений Афанасьев, Алжана Магомедова

Шрифтовик: Адам Кати

Директор по диджитал: Андрей Гегечкори

Директор по видео продакшн: Иван Лиханов

Оператор: Вячеслав Фирсов

Motion дизайнер: Станислав Щербатых

Директор коммуникаций: Роксана Голосовская

PR: Валерия Чумак, Виолетта Лукашова

Копирайтер: Юлия Шиянова

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