К концу 2026 года Meta (*признана экстремистской и террористической организацией в России) планирует дать возможность брендам создавать и таргетировать рекламу с помощью своих инструментов искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Wall Street Journal.

Facebook и Instagram (запрещенные в России соцсети; принадлежат Meta, которая признана экстремистской и террористической организацией в РФ) насчитывают 3,43 млрд уникальных активных пользователей по всему миру. ИИ-инструменты компании уже помогают создавать персонализированные варианты рекламы, фоновые изображения и автоматически настраивать видеорекламу.

Meta даст возможность рекламодателям загружать фото товара и указывать бюджет, а искусственный интеллект сгенерирует рекламу, включая изображение, видео и текст, определит целевую аудиторию в соцсетях и предоставит предложения по распределению бюджета.

Компания также позволит рекламодателям персонализировать рекламу с помощью искусственного интеллекта, чтобы пользователи видели разные версии одной и той же рекламы в режиме реального времени на основе таких факторов, как геолокация.

На прошлой неделе глава Meta Марк Цукерберг сообщил, что рекламодателям нужны ИИ-продукты, которые обеспечат «измеримые результаты в масштабе» в не столь отдаленном будущем. Meta нацелена на создание единого окна на основе искусственного интеллекта, где компании смогут ставить цели, распределять бюджеты и позволят платформе заниматься логистикой, пишет Reuters.