Корпорация МСП представила список мер поддержки для малого и среднего бизнеса в 2025 году

Корпорация МСП выступает оператором мер поддержки для малого и среднего бизнеса в 2025 году. Для предпринимателей будут доступны как действующие механизмы помощи («зонтичные» поручительства, льготные лизинговые ставки в сфере промышленности), так и новые (льготная программа кредитования для компаний в сфере станкостроения и робототехники, обновленная программа стимулирования кредитования от Центробанка и Корпорации МСП, новый лимит льготной программы кредитования высокотехнологичных компаний). Об этом пишет «Коммерсантъ».

Так, в конце первого квартала этого года перезапустят программу стимулирования кредитования. Предоставление займов по ставке ниже ключевой поддержит инвестиционные проекты в сферах туризма, производства, логистики, IT и научно-технической деятельности.

С февраля начнут принимать заявки от малого и среднего бизнеса, работающего в сфере промышленности, на программу льготного лизинга. Ставки для российского оборудования составляют 6%, для иностранного — 8%.

Для предпринимателей в новых регионах предусмотрен льготный лизинг. Также помощь будет оказываться бизнесу из 17 моногородов с наиболее сложной социально-экономической обстановкой.

Ранее стало известно, что Росстат подготовил новую стратегию развития государственной статистики до 2030 года, которая позволит вдвое снизить отчетную нагрузку на бизнес.