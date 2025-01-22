В России сократят отчетную нагрузку на бизнес

Росстат подготовил новую стратегию развития государственной статистики до 2030 года, которая позволит вдвое снизить отчетную нагрузку на бизнес. По словам экспертов, упрощение отчетности уменьшит административные издержки и риск непреднамеренных ошибок, но при этом может создать условия для недобросовестных практик. Об этом пишут «Известия».

По мнению основателя «Школы практического инвестирования» Федора Сидорова, власти могут рассмотреть дополнительные меры поддержки бизнеса, в том числе налоговые и кредитные каникулы, временное ограничение проверок. Это позволит повысить устойчивость бизнеса в текущей ситуации.

Первый замглавы комитета Совета Федерации по экономической политике Иван Абрамов считает, что власти должны продолжать уменьшать бумажную волокиту для бизнеса, а статистические данные — адаптировать для нужд предпринимателей.

Эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Татьяна Хансуварова говорит, что снижение нагрузки через упрощение форм и методологий, исключение дублирующих запросов, рост уровня цифровизации обработки и отказ от сбора нерелевантных показателей, повысят качество данных и доверие к ним.