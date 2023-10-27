Чистая прибыль Mercedes-Benz упала на 7%

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz Group AG представил финансовую отчётность за третий квартал этого года. Чистая прибыль компании сократилась на 7% год к году, до €3,72 млрд.

Доход на одну акцию снизился на 6%, до €3,44. Показатель EBIT упал на 6,8%, до €4,8 млрд, а выручка — на 1,4%, до €37,2 млрд.

Причинами снижения показателей стало уменьшение продаж легковых автомобилей из-за проблем в цепочках поставок, высокая инфляция и разница в курсах валют.

Продажи легковых машин Mercedes-Benz за отчётный период снизились на 3,7%, до 510,5 тыс. единиц. Продажи электромобилей увеличились на 66%, до 61,6 тыс. единиц, фургонов — на 1,1%, до 105 тыс. единиц.

Выручка подразделения Mercedes-Benz Cars, которое производит легковые автомобили, сократилась на 3,8%, до €27,1 млрд. Доход подразделения Mercedes-Benz Mobility, специализирующегося на финансовых и мобильных решениях, упал на 0,6%, до €6,5 млрд. Выручка подразделения Mercedes-Benz Vans, выпускающего малотоннажные грузовики, выросла на 14,6%, до €4,94 млрд.

В Mercedes-Benz ожидают, что выручка и EBIT группы в 2023 году останется на уровне предыдущего года. Напомним, по итогам прошлого года выручка компании составила €150 млрд, EBIT — €20,46 млрд.

Ранее сообщалось, что автоконцерны потеряли порядка €4,5 млрд из-за ухода с российского рынка. Убытки Мercedes-Benz, продавшего свой подмосковный завод дилеру «Автодом», оценили в €1,4 млрд.