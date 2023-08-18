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18+
18.08.2023 в 12:40

49% россиян положительно относятся к мемам в бренд-коммуникациях

67% участников опроса считают, что мемы делают рекламу более привлекательной и интересной

Почти половина опрошенных россиян (49%) относятся положительно к мемам в коммуникации брендов. При этом среди респондентов в возрасте от 18 до 30 лет так ответили 70%. 40% респондентов в целом относятся к мемам в бренд-коммуникациях нейтрально, а 11% — негативно. Такие данные приводит «Анкетолог» со ссылкой на совместный опрос с Mediacom.Expert.

Согласно опросу, 67% респондентов считают, что мемы делают информационный материал, рекламу, коммуникацию бренда более привлекательной и интересной для клиентов. 60% россиян назвали мемы перспективным способом передачи информации.

52% респондентов хотят видеть мемы в общении с компаниями. Причём 68% из них — опрошенные в возрасте от 18 до 30 лет.

Большинство россиян (66%) находят в мемах положительные эмоции, 16% — получают из них актуальную информацию о новостях и фактах, а 15% респондентов уверены, что они «обладают глубоким смыслом».

Однако, как отмечает «Анкетолог», некоторые интернет-пользователи находят в мемном контенте недостатки. 26% респондентов видят в ряде изображений и надписях противоречивость. По мнению 13% опрошенных, мемы надоедливы, 11% считают, что они «провокационны и жестоки», 10% — «могут оскорблять людей».

Большинство россиян (57%) любят мемы с животными. 40% респондентам нравятся мемы про мужчин и женщин, 39% — с известными людьми, 38% — с моментами из кино и сериалов. Около трети (31%) опрошенных любят шутки про дом и быт, столько же — про семейные отношения. Менее популярны мемы про внешность (29%), детей, повседневность и мультфильмы (по 27%).

Опрос Анкетолог Mediacom.Expert
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