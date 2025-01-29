Мемкоин Трампа начали принимать к оплате за часы и кроссовки

Несколько сайтов, продающих товары под брендом американского лидера Дональда Трампа, начали принимать к оплате мемкоин $TRUMP. Криптовалютой можно заплатить за часы, парфюмерию и кроссовки. Таким образом онлайн-магазины пытаются привлечь больше сторонников президента, пишет Bloomberg.

Другие компании, такие как туристический сайт Travala.com, также начали принимать $Trump к оплате. Можно бронировать отели, билеты на самолет и развлекательные мероприятия.

Мемкоин Трампа был выпущен в середине января 2025 года на блокчейне Solana. Президент продвигал монету в соцсетях.

Слоган валюты звучит как «Боритесь, боритесь, боритесь», именно эти слова Трамп произнес после попытки покушения на него. Эмблема $TRUMP — жест 47-го президента США с поднятой рукой.

Стоимость $TRUMP колебалась и сейчас снизилась по сравнению со своими пиковыми значениями. Число держателей мемкоина достигает порядка 700 тыс.