Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Каталог
компаний
-
Нет Обновлений
Тендеры
-
Нет Проектов
Топсостав
-
Нет Постов
Форум
+10
Обновлений
Блоги

Sostav в соцсетях

inform@sostav.ru
+7 (495) 230-05-97
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot WPF
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
05.03.2020 в 11:55

В Megogo появились stories с трейлерами и лучшими моментами фильмов

Из stories можно моментально перейти к полному видео

В мобильных приложениях медиасервиса Megogo появился новый формат развлекательно-познавательного контента — Stories, пишет пресс-служба компании. Он создан по принципу таких же сервисов в социальных сетях Instagram и Snapchat.

Новый блок находится в верхней части приложения и представляет собой ленту из нескольких постоянно обновляющихся видеороликов, продолжительность которых составляет не более полутора минут. В видеоисториях представлены трейлеры будущих кинопремьер, новинки сервиса и лучшие моменты телевизионных шоу.

Для удобства пользователей прямо из истории можно перейти к просмотру полного видео. Свайп в сторону — это переход в следующую историю. Новый формат доступен для пользователей в СНГ, Украине, Грузии и странах Балтии.

Сегодня стало известно, что Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets. Во Fleets можно будет загружать фотографии или видео — они будут видны другим пользователям в течение суток.

MEGOGO Stories
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта. Добавьте сайт www.sostav.ru в белый список.