В Megogo появились stories с трейлерами и лучшими моментами фильмов

В мобильных приложениях медиасервиса Megogo появился новый формат развлекательно-познавательного контента — Stories, пишет пресс-служба компании. Он создан по принципу таких же сервисов в социальных сетях Instagram и Snapchat.

Новый блок находится в верхней части приложения и представляет собой ленту из нескольких постоянно обновляющихся видеороликов, продолжительность которых составляет не более полутора минут. В видеоисториях представлены трейлеры будущих кинопремьер, новинки сервиса и лучшие моменты телевизионных шоу.

Для удобства пользователей прямо из истории можно перейти к просмотру полного видео. Свайп в сторону — это переход в следующую историю. Новый формат доступен для пользователей в СНГ, Украине, Грузии и странах Балтии.

Сегодня стало известно, что Twitter начал тестировать новый сервис сообщений, которые исчезают через сутки. Сервис, схожий с форматом stories, компания назвала Fleets. Во Fleets можно будет загружать фотографии или видео — они будут видны другим пользователям в течение суток.