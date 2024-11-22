Продавцы смогут размещать в карточках товаров на «Мегамаркете» распаковки от блогеров

«Мегамаркет» тестирует новые возможности инструмента «Продвижение у блогеров» для продавцов. Селлеры смогут размещать видеораспаковки от инфлюенсеров среди отзывов в карточках товаров. На начальном этапе опция доступна ограниченному кругу продавцов, но в скором времени её смогут применять все селлеры. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Мегамаркета».

Продавцы смогут заказывать размещение видеообзора в разделе «Отзывы» на «Мегамаркете», совмещать такой формат с тизером или полноценным обзором в соцсети блогера.

Чтобы добавить в карточку видеоотзыв, селлеру нужно заказать продвижение в личном кабинете в разделе «Продвижение у блогеров». Необходимо выбрать тип контента и категорию авторов. Доступны микроинфлюенсеры (насчитывают до 100 тыс. подписчиков), блогеры со средней по размеру аудиторией (от 100 до 500 тыс. пользователей) и макроинфлюенсеры (от 500 тыс. подписчиков).

Работу по отбору инфлюенсеров, согласованию и маркировке рекламы, контролю трафика продавец передаёт специалистам «Мегамаркета» и платформы Perfluence, которая является партнёром маркетплейса. Сотрудники Perfluence также занимаются подготовкой макетов, согласованием сценария нативных интеграций, модерацией и оценкой качества трафика.