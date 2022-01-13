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13.01.2022 в 12:42

«Восход» снял продолжение сериала о спецагентах «МегаФона»

В новом эпизоде о приключениях напарников взрывы и экшн ушли на второй план

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МегаФон представил новый эпизод сериала о спецагентах Брюсе и Азамате — в этот раз креатив для бренда разработала команда агентства «Восход». Герои ролика расскажут о выгоде приобретения абонемента на 3, 6 или 12 месяцев на тарифы #БезПереплат.

Как отметили авторы промо, напарники Брюс и Азамат точно знают: иногда нужно отпустить ситуацию и расслабиться. А выгода не заставит себя ждать. В ролике зритель увидит эпичное завершение их очередного спецзадания — агенты застыли на фоне огненного облака от взрыва.

Можно никуда не спешить: «Чем дольше, тем выгоднее» — этот ключевой месседж отражает предложение мобильного оператора для своих клиентов: абоненты могут получить скидку при оплате связи сразу на несколько месяцев.

Андрей Губайдуллин, креативный директор агентства «Восход»:

В энергичный сериал о спецагентах Брюсе и Азамате мы решили добавить немного релакса, убрали взрывы и экшн на задний план и дали героям возможность «зависнуть» в пространстве. Нам всем иногда надо оградить себя от суеты момента и выиграть в чем-то большем.

Ролик продолжил повествование о напарниках-спецагентах в формате семейного блокбастера, каждая серия которого посвящена конкретному продукту «МегаФона». В августе 2021 года бренд представил первый эпизод о приключениях Брюса и Азамата. Позже креаторы показали ассистента Еву, стажёра, заряженного интернетом, и даже целых четыре Брюса Уиллиса.

За это время героям пришлось столкнуться с некоторыми трудностями (которые они успешно смогли разрешить). Например, на их пути встретилась банда панд, а Азамат вместе с консультантом «МегаФона» спасли клиента от предновогоднего «пожара».

Состав творческой группы:

МегаФон (клиент)

Директор по  бренду и  маркетинговым коммуникациям: Василий Большаков
Руководитель по  интегрированным коммуникациям: Юлия Волчёнок
Менеджер по  интегрированным коммуникациям: Дарья Латченкова
Старший продюсер: Александра Потапова
Младший продюсер: Дарья Соколова

«Восход» (агентство)

Hoodyakov Production (продакшн)

Режиссёр: Заур Засеев
Второй режиссёр: Екатерина Лякина
Оператор-постановщик: Антон Зенкевич
Исполнительный продюсер: Ганна Малышева

Мегафон Восход
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