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18+
21.08.2023 в 17:15

«МегаФон» продаст структуре USM долю в БЦ «Оружейный» за 4,2 млрд рублей

В бизнес-центре располагается штаб-квартира оператора

ПАО «МегаФон» продаёт свою долю в московском бизнес-центре «Оружейный», в котором располагается его штаб-квартира, структуре USM за 4,2 млрд руб., следует из отчёта компании по итогам первых шести месяцев 2023 года.

«МегаФон» заключил с ООО «ЮэСэМ Телеком» (структура холдинга USM, ему также принадлежит «МегаФон») договор о продаже своих 50% холдинговой компании, владеющей 100% АО «Садовое кольцо», которому принадлежал бизнес-центр «Оружейный».

Кроме того, в марте 2023-го «МегаФон» уступил ООО «ЮэСэМ Телеком» права требования по договорам займа с АО «Садовое кольцо» на сумму 6,87 млрд руб. со сроком погашения до 30 сентября 2023 года.

«МегаФон» также зарегистрировал ООО «Оружейный, 41», которому в мае-июне в ходе нескольких сделок передали бизнес-центр «Оружейный», которым владело АО «Садовое кольцо», под совместный контроль «Сбербанка» и «ЮэСэМ Телеком», указано в отчёте.

В результате этих сделок группа «МегаФон» признала убыток от выбытия инвестиции в совместное предприятие в сумме 496 млн руб.

Ранее сообщалось, что ПАО «МегаФон» заплатил $282 млн за 49,999% акций кипрской Glanbury Investments Ltd., владеющей 100% ЗАО «Садовое кольцо», на балансе которого находился БЦ «Оружейный».

Мегафон USM «Оружейный»
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