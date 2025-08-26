Sostav.ru

Новости

Спецпроекты

Выбор редакции

Блоги

Подкаст «Маркетинг и реальность»
ПИК

Sostav в соцсетях

Каталог
компаний
Карта
рекламного
рынка
Карта
маркетинговых
услуг
Карта
брендинговых
агентств
Карта
digital-агентств
Карта крупнейших
рекламодателей
России
Карта
телеграм
каналов
info@sostav.ru
+7 (495) 274-05-25
Москва, ул. Полковая 3 стр.3, офис 120
© Sostav независимый проект брендингового агентства Depot
Использование опубликованных материалов доступно только при указании источника.

Дизайн сайта - Liqium

18+
26.08.2025 в 13:55

«Мега» перевела сотрудников в виртуальный офис «Яндекс 360»

Это позволит ретейлеру снизить траты на IT почти на 5%

Сеть торговых центров «Мега» перевела больше 1 тыс. сотрудников с решений Microsoft и других вендоров в виртуальный офис «Яндекс 360». Ретейлер использует экосистему сервисов — от «Почты» и «Диска» до корпоративного мессенджера. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Мега» применяет сервисы «Яндекс 360» с апреля этого года. Компания выбрала решение по результатам тестирования аналогичных продуктов от других вендоров.

Инструментами для совместной работы «Яндекс 360», среди которых корпоративная почта, мессенджер, облачное хранилище, редактор документов и таблиц, база знаний «Вики», сервис для управления проектами «Трекер», «Телемост» для видеовстреч, пользуются сотрудники «Меги» в 11 городах присутствия компании.

Любовь Попова, гендиректор сети торговых центров «Мега»:

Российская экосистема гарантирует безопасность и независимость бизнес-процессов от внешних обстоятельств. Еще одно значительное преимущество — компания теперь не тратит средства на зарубежные лицензии. Благодаря системе мы снизим общую сумму расходов на IT почти на 5%, а также повысим эффективность управления развитием наших торговых центров.

МЕГА Яндекс 360
Подписывайтесь на канал @sostav в Telegram
Подписаться
Обсудить с другими читателями:
Площадки
другие материалы
Ваш браузер устарел
На сайте Sostav.ru используются технологии, которые не доступны в вашем браузере, в связи с чем страница может отображаться некорректно.
Чтобы страница отображалась корректно, обновите ваш браузер.