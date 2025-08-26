«Мега» перевела сотрудников в виртуальный офис «Яндекс 360»

Сеть торговых центров «Мега» перевела больше 1 тыс. сотрудников с решений Microsoft и других вендоров в виртуальный офис «Яндекс 360». Ретейлер использует экосистему сервисов — от «Почты» и «Диска» до корпоративного мессенджера. Об этом Sostav рассказали в пресс-службе «Яндекса».

«Мега» применяет сервисы «Яндекс 360» с апреля этого года. Компания выбрала решение по результатам тестирования аналогичных продуктов от других вендоров.

Инструментами для совместной работы «Яндекс 360», среди которых корпоративная почта, мессенджер, облачное хранилище, редактор документов и таблиц, база знаний «Вики», сервис для управления проектами «Трекер», «Телемост» для видеовстреч, пользуются сотрудники «Меги» в 11 городах присутствия компании.